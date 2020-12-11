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Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Андроиде

11 декабря 2020, 16:27

Рейтинг отражает ситуацию по состоянию на конец ноября этого года.

Huawei Mate 40 Pro+
Huawei Mate 40 Pro+ / SlashGear

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых мощных и среднебюджетных Android-смартфонов по состоянию на ноябрь 2020-го года.

Важно отметить, что в таблице указаны средние, а не самые высокие результаты, при этом для каждой модели использовались результаты не менее 1000 тестов.

Первое место в Топ-10 самых мощных смартфонов досталось Huawei Mate 40 Pro+ на базе процессора HiSilicon Kirin 9000 5G, который набирает в среднем 698 654 балла. Второе место занял лидер прошлых месяцев, его младший брат Mate 40 Pro. Причем разница между двумя моделями оказалась незначительной.

Третье место досталось Xiaomi Mi10 Ultra, который поднялся на три позиции по сравнении с прошлым месяцев. Следом идут обычная модель Vivo iQOO 5 и её старший брат iQOO 5 Pro. Остальные пять позиций заняли: Redmi K30S Ultra, Vivo X50 Pro+ Vivo iQOO Neo 3, ASUS ROG Phone 3 и Lenovo Legion Phone Duel.

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов ноября / AnTuTu

Вдобавок специалисты представили топ наиболее выгодных смартфонов с точки зрения соотношения цены и производительности. В данной категории лидером стал Redmi 10X 5G с 404 089 баллами, а его Pro-версия, которой досталось третье, уступает Huawei nova 7 Pro.

За тройкой лидеров следуют ряд устройств от Huawei на чипах Kirin 985 и Kirin 820: Huawei nova 7, Honor 30, Realme Q2 Pro 5G, Honor X10, Honor 30S, Huawei nova 7 SE и Redmi K30 5G и Realme Q2 Pro 5G.

Рейтинг самых выгодных Android-смартфонов ноября / AnTuTu

Ранее в этом месяце компания Google объявила о шести нововведениях, которые станут доступны в фирменных сервисах компании до предстоящих новогодних праздников. Важно отметить, что обновлять Android для этого не придётся, поскольку всё это будет осуществлено на уровне приложений.

Среди них – новая вкладка Go Tab в "Google Картах", запуск Android Auto в 36 новых странах, включая Украину, а также возможность поделиться приложениями через Nearby Share. Опробовать фишки смогут пользователи мобильных устройств под управлением Android 6.0 Marshmallow и новее, а что-то появится и на iOS.

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