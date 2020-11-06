Один против всех: зрелищный рекламный ролик супергеройского эксклюзива для PS5

Marvel's Spider-Man: Miles Morales / PS5

Издатель Sony Interactive Entertainment и студия Insomniac Games выпустили зрелищный телевизионный рекламный ролик супергеройского экшена Marvel's Spider-Man: Miles Morales, получивший название "Будь собой".

Видео непродолжительное, но хорошо подогревает интерес к грядущему проекту, демонстрируя феномен Человека-паука — с большой силой приходит большая ответственность.

Spider-Man: Milse Morales — прямое продолжение оригинальной игры, которое будет удерживать фокус на приключениях чернокожего паренька из Бруклина по имени Майлз Моралес. Но повествование не обойдется и без всеми любимого Питера Паркера, несмотря на то, что он не будет играбельным персонажем.

Релиз игры запланирован на 19 ноября 2020 года для PS5. Версия для PS4 выйдет чуть раньше — 12 ноября 2020. Игра войдет в стартовую линейку PlayStation 5. В PS Store уже доступен предзаказ за 1699 гривен.

Ранее Marvel анонсировала две книги, приуроченные к скорому выходу игры — роман, который расскажет о том, что случилось с главным героем до событий игры, а также полноценный артбук.