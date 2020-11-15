"Одна из лучших игр всех времен": критики воспевают оды новому эксклюзиву PS5

Demon's Souls / PS5

В сети появились оценки ремейка хардкорного фэнтезийного ролевого экшена с видом от третьего лица Demon's Souls. После публикации 14 обзоров средний балл игры равняется 92/100 по данным OpenCritic.

Западные обозреватели отмечают подтянутую графику и грамотные улучшения в визуальной составляющей. Сама игра не перестала быть восхитительной благодаря своеобразной атмосфере и захватывающим битвам с боссами.

По мнению многих журналистов, это самобытное и зубодробительное приключение не стоит пропускать, особенно, если вы не знакомы с оригинальной версией. Фанатам оригинала также стоит присмотреться к ремейку, поскольку он позволяет по-новому взглянуть на мир игры и гигантских созданий.

"Demon’s Souls – лучшая игра для консоли PS5, в которую вы можете сыграть при запуске, и я уверен, что она войдет в историю как одна из лучших игр всех времен вообще", – подытожил журналист популярного издания The Gamer.

Demon’s Souls доступна в украинском отделении PS Store по цене 2 299 грн.

Напомним, что продажи PS5 на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. Изначальная цена на консоль в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно.

Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5.