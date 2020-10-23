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Одна из лучших РПГ прошлого года наконец добралась до Steam

23 октября 2020, 19:17

The Outer Worlds вышла в Steam, со скидкой в 50%!

The Outer Worlds
The Outer Worlds / Obsidian

В сервисе цифровой дистрибуции Steam наконец вышла ролевая игра The Outer Worlds, которая в течение года была эксклюзивом Epic Games Store. Пользователи Steam пока тепло встречают игру от студии Obsidian Entertainment, подарившую нам Fallout: New Vegas и Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.

Сейчас у проекта 80 пользовательских обзора, 84% которых являются положительными. Что примечательно, её сразу же продают с 50-процентной скидкой, за 424 грн.

Вдобавок все желающие могут купить комплект "Необязательной спонсорской помощи", куда входит игра, саундтрек (299 грн) и сезонный пропуск (819 грн) на два сюжетных дополнения. Со скидкой он обойдётся в 1388 грн, но потом подорожает до 1967 грн.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Напомним, что в настоящий момент в обоих сервисах EGS и PSN проходит распродажа в честь Хэллоуина.

Epic Games Store Steam The Outer Worlds
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