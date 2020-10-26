Microsoft опубликовала официальный обзор консолей Xbox Series

Xbox Series X / Microsoft

Компания Microsoft опубликовали 14-минутный видеоролик с подзаголовком "Прохождение Некст-Гена", который расскажет вам почти обо всем, что можно ожидать от Xbox Series X и Xbox Series S, начиная с возможностей нового интерфейса и беспроводного контроллера Xbox Wireless Controller до расширения хранилища и оптимизации игр.

Из этого ролика вы узнаете о том, как Microsoft ускорили запуск игр, почему графика игр и сам игровой процесс стали существенно лучше, а также о том, как приложение Xbox позволяет вам оставаться на связи со своими друзьями и консолью, даже если вы сейчас вдали от дома.

На украинском рынке официальная стоимость консолей составит 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно.

Напомним, что значительная разница в цене консолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым железом у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей. В первую очередь у Xbox Series S нет оптического привода, в связи с чем устанавливать игры на нее можно будет исключительно из цифрового магазина.

Ранее в этом месяце издатель похвалился новым пройденным этапом, символизирующим рекордное количество контента и игр, выпущенных Xbox Game Studios в этом году.