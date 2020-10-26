УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Microsoft опубликовала официальный обзор консолей Xbox Series

26 октября 2020, 17:56

То, что ждет нас 10 ноября.

Xbox Series X
Xbox Series X / Microsoft

Компания Microsoft опубликовали 14-минутный видеоролик с подзаголовком "Прохождение Некст-Гена", который расскажет вам почти обо всем, что можно ожидать от Xbox Series X и Xbox Series S, начиная с возможностей нового интерфейса и беспроводного контроллера Xbox Wireless Controller до расширения хранилища и оптимизации игр.

Из этого ролика вы узнаете о том, как Microsoft ускорили запуск игр, почему графика игр и сам игровой процесс стали существенно лучше, а также о том, как приложение Xbox позволяет вам оставаться на связи со своими друзьями и консолью, даже если вы сейчас вдали от дома.

На украинском рынке официальная стоимость консолей составит 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно.

Напомним, что значительная разница в цене консолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым железом у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей. В первую очередь у Xbox Series S нет оптического привода, в связи с чем устанавливать игры на нее можно будет исключительно из цифрового магазина.

Ранее в этом месяце издатель похвалился новым пройденным этапом, символизирующим рекордное количество контента и игр, выпущенных Xbox Game Studios в этом году.

Microsoft Xbox Xbox One Xbox Series X
Сейчас вы просматриваете новость «Microsoft опубликовала официальный обзор консолей Xbox Series». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:04
Бюджетный "кровавый" рахат лукум – рецепт на Хэллоуин
18:01
Пашинян назвал условие компромисса Армении по Нагорному Карабаху Видео
17:56
Microsoft опубликовала официальный обзор консолей Xbox Series Видео
17:55
Ким Кардашьян в бикини шокировала фанатов сексуальной фигурой
17:53
Глава налоговой Любченко развернул коррупционные схемы - СМИ
Реклама
17:44
У мэра Харькова пояснили отсутствие фотодоказательств из клиники Шарите Видео
17:21
В Слуге народа отреагировали на результаты опроса Зеленского по Донбассу Видео
17:20
У Авакова рассказали, сколько нарушений было на местных выборах
17:20
Венгрия вмешалась в выборы: Украина вручила послу ноту протеста Видео
16:49
Facebook запустила собственный облачный сервис для игр — он бесплатный
16:49
Гороскоп на 27 октября для всех: фарт кошелька, удар в спину и новый дом Видео
16:47
Дегрик Шевцова хочет отсудить у СМИ 1 млн грн, а деньги передать фонду Tabletochki
16:33
В Евросоюзе оценили вероятность нового санкционного удара по режиму Лукашенко Видео
16:32
Счастье в деньгах: финансовый терапевт рассказал, сколько их нужно для здоровой жизни Видео
16:22
Задушил и отрезал большой палец: в России поймали убийцу преподавателя института
16:11
Анонсированы грядущие новинки Xbox Game Pass
16:06
Урологи нашли новую опасность для спермы от COVID-19
15:49
Минздрав не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса - Степанов Видео
15:45
Опубликовано видео, как люди в масках ворвались в квартиру в Минске и ударили человека Видео
15:42
Ремастер "Бегущего по лезвию" задержится на неопределённый срок Видео
Реклама
15:39
"Никто уже не верит, что можно что-то изменить": соцсети комментируют выборы в Украине
15:25
Силовики готовятся к задержаниям: в Беларуси к забастовке присоединились школьники и учителя Видео
15:21
"Легче отмыть деньги": Комаровский разругал борьбу с COVID-19 в школах и детсадах
15:19
Украинцы поддержали не все инициативы Зеленского: первые результаты опроса Видео
14:56
Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары из-за Макрона Видео
14:56
Крупная утечка Apex Legends раскрывает образы будущих персонажей Фото
14:53
Как не допустить инсульт: 5 достижимых шагов Видео
14:50
Конфликт в Карабахе: Иран развернул войска на границе с Арменией и Азербайджаном Видео
14:40
Киев атакует опасный грипп: заболеваемость за неделю резко возросла Видео
14:38
МОЗ нашло неполитическую причину для скачка заболеваемости COVID-19 Видео
14:09
Нафтогаз взвинтил цены на газ для производителей тепла Видео
14:02
Баку взял под контроль новые районы в Нагорном Карабахе: Алиев сделал заявление Видео
13:45
Активистка Femen обнажилась у посольства Польши в Киеве
13:36
Вирусолог рассказал, что китайцы нашли прародителя коронавируса еще 7 лет назад Видео
13:19
В каких городах будут вторые туры мэрских выборов - Опора
13:16
"Доверьтесь нам": авторы Cyberpunk 2077 о вырезанном из игры контенте
13:14
Бизнес в Беларуси массово присоединяется к забастовке против режима Лукашенко Видео
13:08
Экс-нардеп после срока за убийство победил на местных выборах - СМИ
13:04
Грибной блонд – самое модное окрашивание волос на осень-зиму 2020: фото Фото
12:56
На Харьковщине избили битами экс-министра: что известно
Реклама
12:55
Под Днепром члены избиркома уничтожали неиспользованные бюллетени топором Видео
12:37
Кличко провел свой подсчет голосов и уверенно объявил о победе на выборах Видео
12:32
У Путина отказались давать Лукашенко советы на фоне активизации протестов Видео
12:23
В Слуге народа рассказали, когда озвучат результаты опроса Зеленского Видео
12:21
Рак щитовидки: медики назвали малоизвестный признак Видео
12:12
Залёт года: ТОП феерических провалов киевских выборов мнение
12:02
В Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов Видео
11:48
Путин заявил, что напряженные отношения между Россией и НАТО угрожают Европе Видео
11:47
Алиев пригрозил бросить в бой против Армении в Карабахе мощные истребители Видео
11:46
Курс гривны пикирует вниз: как выборы 2020 повлияли на курс валют Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять