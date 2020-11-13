"Оформляю предзаказ": на PS5 нашли способ смотреть порно через скрытый браузер

PS5 / Sony

Как мы уже писали ранее, на консоли нового поколения PlayStation 5 по каким-то причинам не будет отдельного браузера, а это значит, что вы не сможете открывать отдельные страницы на консоли.

Впрочем, выход есть: сайт PSU опубликовал подробный гайд с помощью которого можно получить доступ к скрытому браузеру, однако придется немного поковыряться в настройках.

Итак, чтобы открыть на PS5 нужную страницу, необходимо:

Зайти в настройки PS5;

Открыть вкладку "Пользователи и учетные записи";

Выбрать пункт "Связать с другими службами";

Выбрать Twitter и нажать "Связать учетную запись";

Залогиниться сначала в PSN, потом в Twitter;

В поиске найти любимый сайт. Например, Pornhub.

Отмечается, что скрытый браузер не поддерживает некоторые форматы видео, в частности, видео на Ютубе не открывается на весь экран. Тем не менее, как заявляют первые обладатели консоли, на большинстве популярных сайтах все отлично работает.

В настоящий момент неизвестно, добавит ли Sony со временем полноценный браузер в систему или просто прикроет эту лазейку.

Напомним, что продажи PS5 на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. Изначальная цена на PS5 в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно. Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.