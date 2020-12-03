Олды оценят: культовая ролевая игра Готика 2 заживет новой жизнью

Арт из игры Gothic II / Piranha Bytes

Для поклонников культовой ролевой игры Gothic II сегодня праздник – старая игра обретёт новые краски с помощью модификации The Chronicles Of Myrtana: Archolos, которая добавляет в игру совершенно новый открытый мир, улучшает систему навыков и привносит новые игровые механики.

Модификация добавит около 40 часов игрового процесса и сложного сюжета с непредсказуемыми поворотами. В ней будет больше 150 квестов с вариативным прохождением и около 200 случайных событий. Персонажи будут иметь достоверные предыстории и личные цели, а также профессиональную озвучку.

Система крафта также будет обновлена, а перемещаться по миру вы сможете порталами, лодками или караванами наёмников. Экономику заребалансили, добавили более 100 новых видов оружия. Приключения будут происходить под эпичный саундтрек, написанный специально для этого мода.

Модификация будет доступна в Steam бесплатно, но для игры потребуется Gothic 2: Gold Edition. Релиз ожидается в 2021 году.

Ранее в сервисе Steam состоялся релиз бесплатной демоверсии живописного платформера под названием Tukoni, созданного по мотивам одноименных книг украинской писательницы Оксаны Булы.

Игра, в свою очередь, стала реальностью благодаря Украинскому культурному фонду (УКФ), который выделил на разработку игры грант в размере 700 тысяч гривен. Авторами игры стали представители сразу нескольких украинских игровых студий.