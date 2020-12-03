УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Олды оценят: культовая ролевая игра Готика 2 заживет новой жизнью

3 декабря 2020, 20:54

Представлен глобальный мод для игры с новым миром и сюжетом.

Арт из игры Gothic II / Piranha Bytes

Для поклонников культовой ролевой игры Gothic II сегодня праздник – старая игра обретёт новые краски с помощью модификации The Chronicles Of Myrtana: Archolos, которая добавляет в игру совершенно новый открытый мир, улучшает систему навыков и привносит новые игровые механики.

Модификация добавит около 40 часов игрового процесса и сложного сюжета с непредсказуемыми поворотами. В ней будет больше 150 квестов с вариативным прохождением и около 200 случайных событий. Персонажи будут иметь достоверные предыстории и личные цели, а также профессиональную озвучку.

Система крафта также будет обновлена, а перемещаться по миру вы сможете порталами, лодками или караванами наёмников. Экономику заребалансили, добавили более 100 новых видов оружия. Приключения будут происходить под эпичный саундтрек, написанный специально для этого мода.

Модификация будет доступна в Steam бесплатно, но для игры потребуется Gothic 2: Gold Edition. Релиз ожидается в 2021 году.

Ранее в сервисе Steam состоялся релиз бесплатной демоверсии живописного платформера под названием Tukoni, созданного по мотивам одноименных книг украинской писательницы Оксаны Булы.

Игра, в свою очередь, стала реальностью благодаря Украинскому культурному фонду (УКФ), который выделил на разработку игры грант в размере 700 тысяч гривен. Авторами игры стали представители сразу нескольких украинских игровых студий.

ролевые игры Steam Tukoni Gothic 2
Сейчас вы просматриваете новость «Олды оценят: культовая ролевая игра Готика 2 заживет новой жизнью». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Геймеру пришлось перепродать PS5 после того, как его жена узнала, что это не очиститель воздухаГеймеру пришлось перепродать PS5 после того, как его жена узнала, что это не очиститель воздуха Киберпанк 2077 слили на торренты за неделю до релизаКиберпанк 2077 слили на торренты за неделю до релиза Samsung решила отказаться от развития одной из своих самых популярных линеек смартфоновSamsung решила отказаться от развития одной из своих самых популярных линеек смартфонов Необычный дизайн Samsung Galaxy S21 показали во всей красеНеобычный дизайн Samsung Galaxy S21 показали во всей красе В сервисе PS Store стартовала новогодняя распродажа со скидками до 85%В сервисе PS Store стартовала новогодняя распродажа со скидками до 85%
Следующий материал

Последние новости

21:46
Синдром елки: врач назвал неприятные симптомы
21:45
Заря дома додавила и обыграла Лестер Фото
21:43
Одна из стран мира получила первые дозы вакцины от коронавируса Видео
21:38
Локдаун на Новый год не нужен: эксперт назвал неожиданную причину Видео
21:38
​Локдаун в Украине: какие ограничения могут ввести​ на праздники Видео
Реклама
21:09
В Харькове школьник устроил "огненное шоу" прям на уроке Видео
21:04
Netflix продлил сериал Кровь Зевса на 2 сезон
20:54
Олды оценят: культовая ролевая игра Готика 2 заживет новой жизнью
20:52
Татаров обратился к правоохранителям из-за попытки дискредитации в СМИ
20:39
В ОП назвали главные аспекты сотрудничества с новой администрацией США Видео
20:31
Массовое тестирование украинцев на COVID-19: в СНБО рассказали подробности Видео
20:15
"Всем не хватит": экс-глава Минздрава дал мрачный прогноз насчет вакцины от COVID-19 Видео
20:10
Ученые нашли уникальный препарат, который блокирует COVID-19
20:08
Названо количество детей, которое ускоряет старение для женщины Видео
20:08
CD Projekt Red объявила точное время релиза Cyberpunk 2077 в Украине
19:58
Омбудсмен Денисова рассказала, когда пройдет обмен пленными с "ДНР"
19:47
Гороскоп на 4 декабря для всех: денежный скачок и убыточная спешка Видео
19:45
"Слуга народа" объяснил, как угодил в скандал с голой женской грудью в Раде Видео
19:32
Избитый в Таиланде телеведущий занялся борьбой после травмы
19:30
"Отмена Украины": житель Черкасс в соцсетях призывал к сепаратизму
Реклама
19:29
Синоптик рассказал, когда Украину заметет снегом Видео
19:29
США "на веки вечные" отказались признавать Крым российским
19:24
Успейте урвать: в магазине Epic Games Store обновилась подборка бесплатных игр
19:24
Генетик назвал максимальные побочные эффекты вакцины от COVID-19 Видео
19:09
Кравчук рассказал, будут ли переговоры в нормандском формате Видео
18:59
Надвигается непогода: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
18:54
Венгрия пожаловалась на Украину в ОБСЕ: появились неожиданные детали скандала Видео
18:39
Комаровский подсказал, как бесплатно лечить коронавирус дома Видео
18:34
Генетик объяснил, кому не понадобится вакцина от коронавируса Видео
18:31
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт Клопотенко
18:30
Ктулху, новый Гитлер и конец света: вышел трейлер 4 части Приключений Сабрины Видео
18:29
Кравчук поведал, реально ли провести обмен пленными до конца года Видео
18:28
Бабло, тёлочки и район: эксперт объяснил популярность российских артистов в Украине
18:27
Напоил и изнасиловал 12-летнюю: всплыли новые факты в деле фотографа Ктиторчука Видео
18:23
Инфекционист развенчал миф про полный локдаун в Украине Видео
18:05
В ВОЗ рассказали, зачем нужны цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19 Видео
18:00
Apple обязали вернуть зарядный блок в комплект поставки iPhone
17:50
Доктор Комаровский объяснил, где легче всего заразиться COVID-19 Видео
17:38
Украинцы и артисты еще 7 стран записали альбом для социального проекта
17:35
В полиции предупредили о запретах на Новый год из-за карантина: что грозит нарушителям Видео
Реклама
17:25
Инфекционист назвал странное проявление коронавируса Видео
17:23
Что делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о чем просить Видео
17:23
Войска Азербайджана подошли к границе Армении и выдвинули требование Видео
17:15
Когда пандемия COVID-19 в Украине пойдет на спад: врач дала ответ Видео
17:01
Джейсон Стейтем готовится сыграть в фильме про русскую мафию в Лондоне
17:00
Абонплата на все и доступ в жилье: в Украине приняли новый закон о комуслугах Видео
16:43
В Армении сделали заявление о статусе Нагорного Карабаха Видео
16:41
Локдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл сценарий правительства Видео
16:36
Проголосуйте за свою игру года в номинации The Game Awards 2020
16:22
Азербайджан выложил в Сеть данные о своих потерях в Нагорном Карабахе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять