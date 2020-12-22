OnePlus показала уникальный смартфон-хамелеон, который умеет менять цвет корпуса

OnePlus 8T Concept / OnePlus

В паузах между выпуском новых смартфонов компания OnePlus любит показывать гаджет-концепты – "живые" примеры того, какими могут быть их модели в обозримом будущем. На днях специалисты компании представили концепт смартфона под названием 8T Concept, основой которому послужит флагманский OnePlus 8T, представленный пару месяцев назад.

Так, под крышкой девайса инженеры разместили специальную пленку с оксидом металла – цвет меняется при подаче напряжения разной силы. OnePlus видит несколько практических применений – например, когда вам придет сообщение из мессенджера или вы пропустите звонок, серебристая поверхность станет синей.

Кроме того, благодаря радару миллиметрового диапазона, который отражает электромагнитные волны от окружающих объектов и встроен в модуль камеры, реализовано управление жестами. В частности, можно ответить на звонок, не поднимая смартфон – просто взмахнув рукой над ним.

А еще концептуальный смартфон OnePlus 8T Concept улавливает дыхание владельца и может пульсировать оттенками в такт, фактически превращая смартфон в устройство биологической обратной связи. Планирует ли компания воплотить задумку в реальность и выпустить такой смартфон на рынок – неизвестно.

Ранее компания OPPO совместно с японской дизайн-студией nendo показала концепт смартфона-трансформера с очень вытянутым дисплеем и необычным тройным шарниром. В сложенном состоянии это устройство легко помещается в ладони, а разложив одну секцию, можно пользоваться 1.5-дюймовым экранчиком, например, для приёма звонков или быстрых ответов.

Следующий шаг даст дисплей 3.15 дюйма – по словам OPPO, такой размер идеально подойдет для съемки или казуальных игр. В полностью разложенном состоянии пользователю доступен вытянутый 7-дюймовый дисплей с тонкими рамками.

Сзади у телефона есть четыре камеры. Вдобавок на корпусе разместился отсек под стилус, а на одной из боковых граней есть четыре круглых кнопки.