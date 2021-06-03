"Они уже близко": игроки в Fortnite стали жертвами НЛО

Авторы Fortnite тизерят 7 сезон / Epic Games

В королевской битве Fortnite некоторых игроков начали похищать во время матчей – так авторы из Epic Games тизерят тематику следующего сезона, которая будет связана с инопланетянами.

В королевской битве уже находили всяческие отсылки к тематике следующего сезона, однако новый тизер стал особенно увлекательным – инопланетяне выбирают случайного игрока, направляя на него луч света, а после притягивают его.

Выбранный игрок телепортируется в случайное место спустя несколько секунд и получает полный запас здоровья и щитов. Пока не ясно, каким образом они выбирают жертв: всё больше игроков специально находятся в области "Кошмарный Кинотеатр", а на YouTube уже появились гайды по тому, как эффективнее всего ждать события с инопланетянами.

Разработчики начали тизерить следующий сезон, который будет посвящён инопланетянам, с конца мая 2021 года. Ранее они добавили в игру плакаты, которые сообщают о скором появлении НЛО, круги на полях и другие намёки. Остаётся только надеяться, что близкие контакты обходятся без зондирования.

НЛО в Фортнайт

Напомним, текущий сезон Fortnite закончится уже 7 июня. Королевская битва доступна на ПК (EGS) и консолях PlayStation 4|5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S. По состоянию на сегодня игра Epic Games считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch.

Сюжет в Фортнайте очень специфичен и построен на повествовании через окружение и ARG-игры – поскольку пиковые точки его развития можно наблюдать лишь в конце и начале каждого сезона, между длительными паузами игрокам приходиться самим додумывать и объяснять изменения на карте, которые разработчики регулярно подкидывают фанатам, чтобы их раззадорить.