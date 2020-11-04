Опубликован рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Андроиде

Redmi 10X Pro 5G / Xiaomi

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов по состоянию на октябрь 2020-го года.

Поспешим отметить, что в таблице указаны средние, а не самые высокие результаты, при этом для каждой модели использовались результаты не менее 1000 тестов.

Первое место в Топ-10 самых мощных смартфонов досталось Huawei Mate 40 Pro с 5-нанометровым процессором Kirin 9000, который набирает в среднем 685339 балла. Второе место занял лидер прошлых месяцев в лице iQOO 5 Pro на платформе Snapdragon 865. Причем разница между двумя моделями оказалась незначительной.

Третье место досталось младшей модели Iqoo 5, которая набирает около 664 тыс. балов, следом идёт Vivo X50 Pro+. Замыкает пятерку лидеров Redmi K30S Ultra. За ними идут Xiaomi Mi 10 Supreme Commemorative Edition, ROG Gaming Phone 3, Legion Gaming Phone Pro, Black Shark 3S и OPPO Find X2 Pro.

Также девелоперы представили топ наиболее выгодных смартфонов с точки зрения соотношения цены и производительности:

В данной категории лидером стал Redmi 10X Pro 5G на процессоре MediaTek Dimensity 820, который достиг результата в 398 483 балла. Далее идет обычный Redmi 10X 5G — обе модели официально не продаются в Украине, и ряд устройств от Huawei на чипах Kirin 985 и Kirin 820: Honor 30, Huawei Nova 7, Huawei Nova 7 Pro, Honor X10, Honor 30S, Huawei Nova 7 SE.

Ранее китайская компания Xiaomi представила самый дешёвый в мире смартфон на базе мобильного процессора Snapdragon 865.