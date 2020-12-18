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Опубликованы новые кадры Diablo Immortal: полноценной Diablo, но на смартфоне

18 декабря 2020, 16:15

В скором времени разработчики начнут открытое техническое альфа-тестирование для ограниченного числа игроков.

Diablo Immortal / Blizzard Entertainmen

Портал Game Informer поделились новым геймплейным роликом Diablo Immortal снятым с технической альфа-версии. В видео представлена битва с одним из начальных боссов – королем Леориком.

Журналисты в целом остались довольны текущей версией игры, отметив удобное управление на смартфоне и схожесть с основными частями культовой серии action-RPG на больших платформах.

Мобильная Diablo повествует о событиях между Diablo II и Diablo III. Играть можно в одиночку или с другими искателями приключений. В каждой зоне может находиться несколько десятков игроков.

В игре четыре класса: Чародей, Варвар, Монах и Охотник на демонов. У каждого из них есть две уникальные основные атаки и набор умений, эффективность которых увеличивается с уровнем героя. В Diablo Immortal будет десять древ талантов совершенствования, дающих прибавку к характеристикам и особые бонусы. В альфа-версии реализовано четыре из них: Выживший, Охотник за сокровищами, Истребитель и Гладиатор, которые помогут увеличить получаемую награду или повысить эффективность в бою.

У каждого героя есть 12 ячеек снаряжения, которое разделено на уровни качества. Редкие и легендарные предметы можно сделать еще мощнее за счет новой системы уровней предметов. В игре не будет комплектов предметов.

Diablo Immortal - геймплей

Для получения лучших предметов игрокам потребуется немало времени и сил. Каждый предмет понадобится найти и улучшить. Для улучшения используются талисманы, которые предоставляют от одной до пяти выбранных случайным образом уникальных прибавок к уровню умений и, конечно же, самоцветы, уровень которых может повышаться до 10-го.

В скором времени разработчики начнут открытое техническое альфа-тестирование Diablo Immortal для ограниченного числа игроков, которое призвано проверить стабильность серверов и производительность клиента на различных устройствах.

Приглашения получат игроки, прошедшие предварительную регистрацию в числе первых, а также некоторые влиятельные участники сообщества.

Ранее в Сети появилась новые подробности Diablo 4 – новейшей игре в знаменитой, любимой игроками и определившей законы жанра серии action-RPG.

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