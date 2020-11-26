Осенние расходы – в Steam началась самая масштабная распродажа года

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Сервис цифровой дистрибуции Steam торжественно объявил о начале традиционной осенней распродажи Steam Autumn Sale, приуроченной к акциям "Черная Пятница" и "Киберпонедельник" которая продлится до 20:00 по Киеву 1 декабря 2020 года.

Практически во всем каталоге сервиса действуют акционные предложения, которые можно изучить на главной странице сайта. Каждый день до завершения акции можно будет видеть новые избранные игры, а также рекомендации, подобранные специально для игроков, залогиненных на сайте.

К примеру, со скидкой можно купить следующие игры:

Вместе с тем стартовала премия Steam Awards 2020. Всем пользователям сервиса предоставляется возможность выдвинуть игры в десяти разных категориях, а также предложить свою собственную номинацию, не попавшую в шорт-лист.

За активность в определении лучших игр Steam пользователи получат значки. Полный перечень номинаций представлен на следующей странице Steam, а также в клиенте сервиса. Победители Премии Steam будут оглашены в декабре этого года.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.