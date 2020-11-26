Осенние расходы – в Steam началась самая масштабная распродажа года

Пользователям предлагают приобрести различные игры по низким ценам.
Сервис цифровой дистрибуции Steam торжественно объявил о начале традиционной осенней распродажи Steam Autumn Sale, приуроченной к акциям "Черная Пятница" и "Киберпонедельник" которая продлится до 20:00 по Киеву 1 декабря 2020 года.
Практически во всем каталоге сервиса действуют акционные предложения, которые можно изучить на главной странице сайта. Каждый день до завершения акции можно будет видеть новые избранные игры, а также рекомендации, подобранные специально для игроков, залогиненных на сайте.
К примеру, со скидкой можно купить следующие игры:
- Death Stranding (-50%) – 899 грн
- Kingdom Come: Deliverance (-50%) – 189 грн
- Звездные Воины Джедаи: Павший Орден (-60%) – 719 грн
- Grand Theft Auto V (-50%) – 314 грн
- Dark Souls III (-75%) – 225 грн
- Halo: The Master Chief Collection (-35%) – 311 грн
- DOOM Eternal (-67%) – 264 грн
- Red Dead Redemption 2 (-33%) – 602 грн
- Fallout 4 (-70%) – 234 грн
- FIFA 21 (-56%) – 967 грн
Вместе с тем стартовала премия Steam Awards 2020. Всем пользователям сервиса предоставляется возможность выдвинуть игры в десяти разных категориях, а также предложить свою собственную номинацию, не попавшую в шорт-лист.
За активность в определении лучших игр Steam пользователи получат значки. Полный перечень номинаций представлен на следующей странице Steam, а также в клиенте сервиса. Победители Премии Steam будут оглашены в декабре этого года.
В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.