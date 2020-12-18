От Бога войны до Ведьмака: опубликован Топ-100 лучших игр десятилетия

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

Игровые журналисты просто обожают составлять разнообразные списки лучших игр года, десятилетия, поколения или целого столетия. Исключением не стал авторитетный портал GamesRadar, опубликовавший в рождественском выпуске список лучших игр ушедшего поколения.

Сразу заметим, что издание не включало сюда игры для Nintendo Switch, так как консоль только в середине своего жизненного цикла. Ранее портал Game Informer представил свой топ лучших игр уходящего поколения.

Редакция считает, что Ведьмак 3: Дикая Охота является лучшей из когда-либо созданных ролевых игр и закрепил за CD Projekt Red звание одного из ведущих разработчиков мира. На втором и третьем месте расположились эксклюзивы консоли PlayStation 4 – God of War и Bloodborne. С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке, мы представляем вашему вниманию наиболее ярких представителей уходящего поколения (в порядке убывания).

Лучшие игры десятилетия по версии GamesRadar

The Witcher 3: Wild Hunt

God of War

Bloodborne

Titanfall 2

Red Dead Redemption 2

Bloodborne

The Last of Us: Part 2

Stardew Valley

What Remains of Edith Finch

Uncharted 4: A Thief's End

Fortnite: Battle Royale

The Last of Us: Part II

Destiny 2

Kentucky Route Zero

Dishonored 2

Nier: Automata

Inside

Destiny 2

Horizon Zero Dawn

Rocket League

Forza Horizon 4

Assassin's Creed Odyssey

Return of the Obra Dinn

Horizon Zero Dawn

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

Помимо сниженных цен, все посетители портала в первые 48 часов после начала распродажи получат бесплатную копию экономического симулятора Prison Architect. Добавить ее в библиотеку можно до 19 декабря, 16:00 по Киеву.