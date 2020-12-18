УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

От Бога войны до Ведьмака: опубликован Топ-100 лучших игр десятилетия

18 декабря 2020, 13:17

В топе нашлось место как и высокобюджетным боевикам, так и нишевым, но интересным инди-играм.

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt
Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

Игровые журналисты просто обожают составлять разнообразные списки лучших игр года, десятилетия, поколения или целого столетия. Исключением не стал авторитетный портал GamesRadar, опубликовавший в рождественском выпуске список лучших игр ушедшего поколения.

Сразу заметим, что издание не включало сюда игры для Nintendo Switch, так как консоль только в середине своего жизненного цикла. Ранее портал Game Informer представил свой топ лучших игр уходящего поколения.

Редакция считает, что Ведьмак 3: Дикая Охота является лучшей из когда-либо созданных ролевых игр и закрепил за CD Projekt Red звание одного из ведущих разработчиков мира. На втором и третьем месте расположились эксклюзивы консоли PlayStation 4 – God of War и Bloodborne. С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке, мы представляем вашему вниманию наиболее ярких представителей уходящего поколения (в порядке убывания).

Лучшие игры десятилетия по версии GamesRadar

  • The Witcher 3: Wild Hunt
  • God of War
  • Bloodborne
  • Titanfall 2
  • Red Dead Redemption 2
Bloodborne
Bloodborne
  • The Last of Us: Part 2
  • Stardew Valley
  • What Remains of Edith Finch
  • Uncharted 4: A Thief's End
  • Fortnite: Battle Royale
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
  • Destiny 2
  • Kentucky Route Zero
  • Dishonored 2
  • Nier: Automata
  • Inside
Кадр из Destiny 2
Destiny 2
  • Horizon Zero Dawn
  • Rocket League
  • Forza Horizon 4
  • Assassin's Creed Odyssey
  • Return of the Obra Dinn
Horizon Zero Dawn
Horizon Zero Dawn

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

Помимо сниженных цен, все посетители портала в первые 48 часов после начала распродажи получат бесплатную копию экономического симулятора Prison Architect. Добавить ее в библиотеку можно до 19 декабря, 16:00 по Киеву.

Red Dead Redempion 2 God of War Steam PlayStation 4 Xbox One The Witcher 3: Wild Hunt Bloodborne
Сейчас вы просматриваете новость «От Бога войны до Ведьмака: опубликован Топ-100 лучших игр десятилетия». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Скандал продолжается - с Pornhub удалили миллионы порнороликовСкандал продолжается - с Pornhub удалили миллионы порнороликов В Google назвали причину масштабного сбояВ Google назвали причину масштабного сбоя Google меняет правила хранения данных пользователей: что нужно знатьGoogle меняет правила хранения данных пользователей: что нужно знать Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые наушники AirPods MaxСтало известно, сколько будут стоить в Украине новые наушники AirPods Max Шопинга больше – уроков меньше: на какие сайты украинцы заходили в ноябре чаще всегоШопинга больше – уроков меньше: на какие сайты украинцы заходили в ноябре чаще всего
Следующий материал

Последние новости

14:12
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
13:55
Знакомимся с игровым процессом шутера Back 4 Blood от авторов культовой Left 4 Dead Видео
13:55
Крушение Ан-26 с курсантами: вручено подозрение командующему Воздушными силами ВСУ Видео
13:47
Семейка Крудс 2 - украинские актеры озвучки поделились впечатлениями от ленты
13:45
Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя Видео
Реклама
13:43
Песков обвинил Украину в жесточайшей блокаде Донбасса Видео
13:39
Обнародовал версию боевиков: Арестович влип в новый скандал и признался в дезинформации Видео
13:30
В Минздраве сделали заявление о вакцине Украины от COVID-19 Видео
13:17
От Бога войны до Ведьмака: опубликован Топ-100 лучших игр десятилетия
13:05
Самые распространенные симптомы коронавируса - список ВОЗ
12:48
Шмыгаль назвал сроки старта вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
12:38
Айва и полезные свойства: усиливает иммунитет и борется с язвой Видео
12:32
Рада назначила нового министра по делам ветеранов
12:29
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
12:28
Алиев поддержал Пашиняна и сделал заявление по Нагорному Карабаху Видео
12:26
Астрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год Быка
12:12
Маша Ефросинина заболела коронавирусом и сообщила о состоянии
12:01
Гороскоп на 18 декабря для всех: применение дара, выгода от сделок и сброс балласта Видео
11:57
Опасный "коктейль" грипп и COVID-19: врач оценила вероятность одновременного заражения Видео
11:53
Перші ластівки 2 сезон - полный список песен из сериала Видео
Реклама
11:49
Санкции Украины против России: какие товары попали в список
11:24
"Серьезный удар по Украине": в КГБ Беларуси готовятся к "горячей войне" Видео
11:06
В России гневно отреагировали на запрет Путину посещать Олимпийские игры
11:03
Вакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компании
10:57
Диетолог раскрыла удивительную пользу фиников Видео
10:49
"Обойти де*ьмо": Кулеба объяснил игнорирование пророссийских каналов Видео
10:45
Застукали во время секса: украинская артистка сделала признание
10:18
В Бразилии придумали наказание за отказ от прививки против COVID-19 Видео
10:18
Новый удар по России: Путину запретили посещать Олимпиаду и мировые соревнования
10:17
В экранизации Borderlands сыграет знаменитый комик и любимец публики
10:17
Витамины для зимы: что нужно каждому организму Видео
10:05
Мэр и мем Харькова: как Кернес стал гением политического выживания мнение
09:58
Симптомы рака мочевого пузыря: цвет мочи может указывать на смертельную болезнь Видео
09:57
Провал акцизной поправки будет стоить госбюджету 3-5 млрд грн
09:56
"Это в ее интересах": Кулеба поставил условие Тихановской из-за Крыма Видео
09:30
Перші Ластівки Zалежні: чем закончился 2 сезон - объяснение концовки
09:16
Разумков объяснил, почему Украине не нужна российская вакцина от коронавируса Видео
09:12
Коронавирус в Украине 18 декабря: поставлены почти 13 тыс. новых диагнозов Видео
09:08
Cyberpunk 2077 нельзя купить для PlayStation, игру вышвырнули из магазина
09:06
Пилатес или йога: названа лучшая тренировка для похудения и сжигания калорий Видео
Реклама
09:04
Жесткий карантин в Украине: в Минобразования раскрыли планы по работе школ Видео
09:02
Когда отменят карантин: Шмыгаль дал неутешительный прогноз Видео
08:56
Харьков без мэра: в ЦИК предупредили о проблемах с выборами после смерти Кернеса Видео
08:44
Коронавирус - только первая фаза погружения мира в новое средневековье мнение
08:41
Грецкий орех: сильный "борец" против рака и давления Видео
08:39
Коронавирус вывел Киев на первое место в Украине по числу новых зараженных за сутки Видео
08:16
Ученые рассказали, где самый высокий риск заражения COVID-19 Видео
07:54
COVID-19 в мире установил абсолютный рекорд по количеству заражений в сутки Видео
07:45
Учащенное сердцебиение: когда обращаться к врачу Видео
07:36
Режим Лукашенко получил поддержку силовиков России в Беларуси Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять