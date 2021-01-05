Откровения разработчика Cyberpunk 2077: когда на самом деле будут исправлены все ошибки

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Компания CD Projekt Red, выпустившая Cyberpunk 2077, достаточно быстро исправляет технические ошибки, но несмотря на это, игру продолжают нещадно критиковать. Многие пользователи и держатели акций угрожают компании обращением в судебные инстанции из-за невыполнения обещаний.

Пользователь Gamespot под ником JoeBuck80, который якобы имеет прямое отношение к разработке Cyberpunk 2077, выложил целую серию постов с утверждением, что полноценный релиз игры произойдет только в июне 2021 года.

JoeBuck80 довольно подробно описывает всё происходящее и многие факты действительно сходятся, но только время покажет, насколько данная информация правдива. Если верить словам разработчика, то текущая версия игры – это лишь небольшие обрезки оригинальной идеи. Компания уверяет, что все ошибки будут исправлены, но итоговую версию мы увидим только летом.

Что написал анонимный сотрудник CD Projekt Red:

Разработчики игры находятся в подавленном состоянии из-за огромного количества отрицательных отзывов;

Произошёл скандал с платформодержателями, так как многие пользователи потребовали возврат денежных средств, особенно Sony;

Из игры пришлось временно убрать более 50 тысяч кода, несколько значимых сюжетных арок, различные подземные локации;

Всего было вырезано порядка 160 ГБ контента, так как количество ошибок было огромным, а времени на исправление совсем мало;

Компания CD Project RED хотела перенести релиз игры, но из-за давления инвесторов пошла на уступки;

Планируется перерождение Cyberpunk 2077;

Первое глобальное обновление с фиксом многих ошибок должно выйти уже в марте;

Большая часть кода будет переписана, чтобы игра стала стабильной;

Версии для консолей будут полностью переписаны;

Второе обновление будет связано с возвращением локаций, сюжетных линий;

Вырезанные на данный момент задания будут выходить как дополнения;

Cyberpunk 2077 полностью будет исправен только в июне этого года.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic по-прежнему достаточно высока и держится на отметке в 87 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 7,1, Xbox One – 4,5, а на PS4 и вовсе 3,3. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Хочется надеяться, что поляки смогут отполировать продукт в кратчайшие сроки. Запуск пока что задался лишь с финансовой стороны, потому что это всё похоже на кошмар для имиджа: низкие пользовательские оценки на Metacritic, большое количество жалоб в Сети и большая дистанция до финального результата. Наверняка в CD Projekt Red сейчас аврал, так как Sony временно сняла Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store. Пока неизвестно, когда игра вернётся в продажу. Возможно, Sony разрешит вновь выпустить её в PS Store только после внесения глобальных изменений.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Microsoft Store - 1699 гривен;

GOG - 850 гривен;

Steam - 899 гривен;

EGS - 899 гривен.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

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