Переносов не будет – Cyberpunk 2077 ушла на золото

Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED объявила, что игра Киберпанк 2077 наконец-то ушла на золото. Проект и все работы над ним завершены и окончательная версия отправлена в печать. Это значит, что игра выйдет вовремя и любители ролевых проектов могут быть спокойны – очередного переноса срока релиза не будет.

Информация появилась в официальном аккаунте на Twitter.

После этого разработчики, как правило, продолжают работать над исправлениями и патчами первого дня — именно поэтому в конце сентября разработчики ввели режим шестидневной рабочей недели, дабы избежать очередного переноса релиза.

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Напомним, что изначально издатель обещал выпустить игру в апреле этого года, однако затем релиз перенесли на 17 сентября. Впоследствии дату выхода Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября.

Cyberpunk 2077 - системные требования:

Минимальные:

Операционная система: Windows 7 / Windows 10 (64-разрядная)

DirectX 12

Процессор: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 780 (3 ГБ видеопамяти) / AMD Radeon RX 470

70 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые:

Операционная система: Windows 10 (64-разрядная)

DirectX 12

Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 1060 (6 ГБ видеопамяти) / AMD Radeon R9 Fury

70 ГБ свободного места, SSD

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК:

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине GOG - 850 гривен.

В магазине Steam - 899 гривен.

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.