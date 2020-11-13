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Первые подробности iPhone SE 3 – когда выйдет и что ожидать

13 ноября 2020, 15:46

Авторитетный аналитик рассказал, в чем будет отличие новой модели смартфона.

iPhone SE 2020 года
iPhone SE 2020 года / Apple

Еще не все версии iPhone 12 успели добраться до прилавков магазинов, а в сети уже появились первые подробности о продолжение бюджетной линейки смартфонов iPhone SE.

Свежими данными о iPhone SE 3 поделился авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, известный точными прогнозами о будущих продуктах Apple.

По информации источников специалиста, график выхода iPhone SE третьего поколения претерпел изменений — новинка выйдет весной 2022 года, а не в следующем году, как считалось ранее.

Сообщается, что в настоящий момент поставщики компонентов ведут борьбу за заказы на поставки камер для iPhone 13, что, в свою очередь, негативно отразится на производстве новых iPhone SE, поскольку компании сосредоточены только на топовых устройствах и не рассматривают поставки компонентов для бюджетных смартфонов.

The iPhone SE 3 / Прототип

Долгожданный iPhone SE 3-го поколения будет обладать экраном на 6,06" и дактилоскопическим сканером Touch ID, а также получит сдвоенную камеру и сможет полноценно функционировать в 5G-сетях.

Ранее аналитик также поделился первыми подробностями об iPhone 13.

Apple iPhone 12 iPhone SE 2020 iPhone 13
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