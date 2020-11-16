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Первый официальный турнир Valorant уже в самом разгаре: где и когда смотреть?

16 ноября 2020, 17:17

Киберспортивное направление продолжает свое активное развитие.

Valorant / Riot Games

Киберспорт уже давно перешел из разряда заурядного соревнования по видеоиграм в самую что ни на есть битву, в которой игроки и целые команды встречаются, чтобы решить, кто имеет право носить звание лучшего игрока в мире киберспорта.

Месяцем ранее девелоперы из Riot Games объявили о проведении первого масштабного турнира по набирающему популярность у геймеров шутеру Valorant – First Strike СНГ, в рамках которого лучшие игроки региона будут сражаться за места в финале и призовой фонд в кругленькие 50 тысяч долларов.

В каком формате проходит турнир?

Турнир начался с открытых квалификаций, которые пройдут до 22-го ноября. В основном турнире, финал которого состоится 3-6 декабря, 8 лучших команд открытых квалификаций сразятся между собой в традиционном формате "single elimination".

Где и когда смотреть?

Все матчи будут освещаться в прямом эфире на русском языке, а трансляции будут доступны на каналах Riot Games на twitch.tv, YouTube и Вконтакте.

Valorant First Strike СНГ: Финал Первой Квалификации смотреть трансляцию

Что из себя представляет Valorant

Валорант – бесплатный многопользовательский шутер с элементами MOBA, выпущенный компанией Riot Games летом 2020 года. Игровой процесс будет знаком всем, кто хотя бы раз играл в Counter-Strike – одна команда пытается заложить бомбу на определенной точке, вторая пытается помешать это сделать.

Основное отличие Валоранта от КС – это уникальные персонажи-Агенты, каждый из которых обладает эксклюзивными умениями и способностями. "Злоупотреблять" навыками, впрочем, здесь не получится – у каждого навыка есть определенное количество зарядов, которые нужно или покупать в магазине, или получать за убийства.

Девелоперы уже распланировали поддержку игры на несколько лет вперед – студия очень хочет сделать из Валоранта крупномасштабный киберспортивный проект, который будет жить и активно развиваться даже спустя десятилетия. С учетом того, что у Riot есть крупная преданная аудитория, и низких системных требований ее новая игра вполне может повторить успех упомянутой Контры.

Скачать Valorant на пк

Чтобы играть в Валорант, вам необходимо создать аккаунт Riot. Игра доступна на ПК бесплатно, всего что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на официальном сайте игры и скачать лаунчер.

Valorant системные требования

Минимальные:

  • Процессор: Intel Core 2 Duo E8400;
  • Видеокарта: Intel HD 3000;
  • Оперативная память: 4 ГБ;
  • Операционная система: Windows 7/8/10 64-разрядная.

Рекомендуемые:

  • Процессор: Intel i3-4150;
  • Видеокарта: Geforce GT 730;
  • Оперативная память: 4 ГБ;
  • Операционная система: Windows 7/8/10 64-разрядная.

Для максимальной производительности:

  • Процессор: Intel Core i5-4460 3.2 ГГц;
  • Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti / NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 ГБ;
  • Оперативная память: 4 ГБ;
  • Операционная система: Windows 7/8/10 64-разрядная.

Valorant трейлер

Ранее мы рассказывали о феномене игры Among Us почему она стала мировым хитом.

Riot Games Valorant
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