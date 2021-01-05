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PlayStation 4, похоже, все – Sony сворачивает производство консолей

5 января 2021, 13:15

Ранее Microsoft также объявила о снятии с производства Xbox One X и Xbox One S All-Digital.

Sony начинает снимать PS4 с производства / Sony

Японские ритейлеры начали уведомлять пользователей о том, что они больше не будут пополнять запасы PS4 на своих складах "в связи с прекращением производства". Пока что это касается только Японии.

Продолжать поставки планируют только для одной из моделей консоли – чёрной PS4 Slim с жёстким диском ёмкостью 500 ГБ, которая не сумела снискать любовь местной аудитории. Остальные модели уберут из продажи в обозримом будущем во всех местных магазинах.

Свободные ресурсы компания хочет пустить на сборку PS5, чтобы удовлетворить спрос. Напомним, что в ряде стран консоль вышла 12 ноября, а 19 ноября состоялся международный релиз, в том числе в Украине. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Ожидается, что предложение сравняется со спросом на консоли только к апрелю, а вариант, при котором вы сможете просто прийти в магазин и получить ее сразу в руки – примерно к лету.

Чем это может обернуться

Ранее сама Sony сообщала, что у компании нет планов по пополнению запасов PlayStation 4 в будущем – и хотя такое решение Sony понять можно, но странно, что оно принято во время дефицита PS5. Поэтому есть велика вероятность, что в какой-то момент на рынке образуется вакуум PlayStation – когда PS5 нельзя будет найти в продаже, а PS4 и PS4 Pro уже на складах не будет.

В настоящий момент в сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store проходит праздничная распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 9-го января.

Так, в частности, The Last of Us Part II, продолжение нашумевшей игры студии Naughty Dog, отдают за 1082 грн вместо 1899. Приключенческий стэлс-экшен Metal Gear Solid V от Хидео Кодзимы можно взять за 162 грн, столько же просят за сборник Hotline Miami Collection, включающий одну из важнейших игр инди-революции.

Sony PlayStation 4 Xbox One X PlayStation 5
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