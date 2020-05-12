В Сеть утекла дата релиза PlayStation 5

Фанатов PlayStation 5 ждет неожиданный сюрприз / robo3687

На японском аналоге HeadHunter появилось объявление компании Sony Interactive Entertainment Inc, из которого следует, что консоль PlayStation 5 купить можно будет уже в октябре. При этом ранее было известно, что дата выхода PlayStation 5 – ноябрь 2020 года.

В вакансии речь идет о том, что соискатель на должность должен будет обеспечить стабильные поставки и качество новой PlayStation 5, "релиз которой состоится в октябре 2020 года".

Таким образом, последние новости о Playstation 5 дают основание полагать, что игровая консоль Playstation 5, выход которой ранее был анонсирован на ноябрь, появится в октябре. Что интересно, ранее исполнительный директор компании Sony Interactive Entertainment Джим Райан сделал заявление, согласно которому, дата выхода PlayStation 5 станет известна в ноябре.

PlayStation 5 – это игровая консоль нового поколения, разработкой которой занимается корпорация Sony. Анонс Playstation 5 впервые появился еще в апреле прошлого года, а официально запустить в продажу PlayStation 5 обещали под конец 2020 года. Предварительная цена PlayStation 5 на старте, как предполагают аналитики, составит 499 долларов.

Ранее аналитики рассказали, почему PlayStation 5 обойдется поклонникам консоли значительно дороже, чем PlayStation 4.