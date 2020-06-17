УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В Сеть случайно попала дата выхода PlayStation 5

17 июня 2020, 16:06

Засветившаяся в лоте дата – 20 ноября.

PlayStation 5
Фанаты PlayStation 5 по всему миру ждут старта продаж консоли / IXBT

В то время как компания Sony официально не сообщает о дате выхода претендующей на статус культовой консоли Sony PlayStation 5, сеть полнится постоянными слухами о том, когда все-таки начнется старт продаж. Возможно, PlayStation 5 появится в продаже уже 20 ноября.

В частности, на французском сегменте Amazon был опубликован, а затем быстро удален лот с продажей PlayStation 5. В описании к товару было указано, что игровая консоль поступит в продажу 20 ноября.

Также были приведены и цены: версия с дисководом – 499 долларов, Digital Edition – 399 долларов.

До определенного момента на Amazon был доступен предзаказ консоли.

Ранее на одном из японских сайтов по поиску сотрудников появилась вакансия компании Sony Interactive Entertainment Inc, из которой следовало, что выход долгожданной игровой консоли состоится в октябре.

PlayStation 5 – игровая приставка нового поколения, продукт мирового технологического гиганта корпорации Sony. Первый анонс Playstation 5 появился в апреле 2019 года, в продажу консоль должна выйти ближе к концу 2020 года. Официально дату пока не сообщают.

Напомним, 11 июня прошла презентация PlayStation 5. Видеотрансляция стала исторической – ее посмотрели 7 миллионов человек, в результате чего видео признали самой популярной игровой трансляцией в истории видеохостинга YouTube.

PlayStation 5 дата продажа Sony
Сейчас вы просматриваете новость «В Сеть случайно попала дата выхода PlayStation 5». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:22
Когда Киев покинет жара: синоптик назвала дату
16:10
Tayanna в трусах и с "дождиком" на сосках удивила поклонников - фото
16:06
В Сеть случайно попала дата выхода PlayStation 5
15:55
В моду вернулись прелестные ретро-юбки из 80-х: фото Фото
15:42
Домработница рассказала, что творится с Ефремовым на домашнем аресте
15:29
ВНО в Украине отменять не будут - Шмыгаль Видео
15:19
Украина открывает двери России и Беларуси: начинают работу пункты пропуска Видео
15:08
Шмыгаль отчитал Криклия и анонсировал изменения в работе транспорта и предприятий
14:48
"Люди просто на глазах умирают": после падения самолета в Одессе умер второй пилот Видео
14:28
Зеленский требует отмены ЗНО-2020: в Раде зарегистрировали законопроект
14:22
Карантин опять продлили: Кабмин решил оставить украинцев дома Видео
14:16
Потураев возглавил комитет по вопросам информационной политики
13:38
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство Видео
13:35
В Одессе на гипермаркет рухнул самолет, есть жертва Видео
13:32
Как не заболеть раком: новые рекомендации
13:25
Погода в Украине на завтра: синоптик назвала "дождевого рекордсмена" Видео
13:22
У Зеленского назвали главное условие возвращения Донбасса в состав Украины
13:15
Виктор Робот - дата выхода, сюжет и тизер Видео
12:59
Как правильно выбирать овощи - где больше всего нитратов
12:55
Шашки и газовая атака на партию Шария: в центре Киева потасовки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять