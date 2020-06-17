В Сеть случайно попала дата выхода PlayStation 5

Фанаты PlayStation 5 по всему миру ждут старта продаж консоли / IXBT

В то время как компания Sony официально не сообщает о дате выхода претендующей на статус культовой консоли Sony PlayStation 5, сеть полнится постоянными слухами о том, когда все-таки начнется старт продаж. Возможно, PlayStation 5 появится в продаже уже 20 ноября.

В частности, на французском сегменте Amazon был опубликован, а затем быстро удален лот с продажей PlayStation 5. В описании к товару было указано, что игровая консоль поступит в продажу 20 ноября.

Также были приведены и цены: версия с дисководом – 499 долларов, Digital Edition – 399 долларов.

До определенного момента на Amazon был доступен предзаказ консоли.

Ранее на одном из японских сайтов по поиску сотрудников появилась вакансия компании Sony Interactive Entertainment Inc, из которой следовало, что выход долгожданной игровой консоли состоится в октябре.

PlayStation 5 – игровая приставка нового поколения, продукт мирового технологического гиганта корпорации Sony. Первый анонс Playstation 5 появился в апреле 2019 года, в продажу консоль должна выйти ближе к концу 2020 года. Официально дату пока не сообщают.

Напомним, 11 июня прошла презентация PlayStation 5. Видеотрансляция стала исторической – ее посмотрели 7 миллионов человек, в результате чего видео признали самой популярной игровой трансляцией в истории видеохостинга YouTube.