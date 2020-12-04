Playstation 5 Pro уже на подходе? Sony запатентовала консоль с двумя видеокартами

PS5 / Sony

После выпуска PlayStation 5 приходит первые сообщения вокруг его модернизированной версии, PlayStation 5 Pro. Эта информация поступает от самой Sony, в частности, от официального патента Sony Interactive Entertainment, описывающего консоль с конфигурацией Dual-GPU, т.е. с двумя видеокартами внутри нее.

Патент описывает "масштабируемую игровую консоль", где "второй GPU подключен коммуникативно к первому GPU" и что система предназначена для использования "домашних консолей и облачных игр".

Предположительно, это будет всё та же PS5, только с двойным GPU, которые будут связаны напрямую и могут выполнять серию различных задач – от рендеринга независимых кадров до обработки порций одного контента. Таким образом, система не выйдет за пределы определённого суммарного лимита потребления, а производительность в играх существенно увеличится.

PS5 Pro / патент Sony

Что примечательно, ранее в Сети появилась информация о бюджетной PS5, которую многие уже успели окрестить PlayStation 5 Lite. Предположительно, релиз консоли состоится уже в конце второй половины 2021 года.

Напомним, что PlayStation 5 в Украине стартовали на позапрошлой неделе. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа со скидками до 85%, которая продлится до 23 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.