Почему не стоит делить аккаунт в медиа-сервисах с семьей и друзьями

Большинство пользователей используют для всех своих учетных записей всего лишь несколько паролей, что увеличивает риск взлома аккаунтов.
Предоставление друзьям и членам семьи паролей от учетных записей на развлекательных медиа-сервисах по просмотру фильмов, сериалов и прослушиванию музыки может поставить под угрозу безопасность всех ваших аккаунтов, сообщают специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET.
"Большинство пользователей привыкли делиться паролем для входа в популярные медиа-сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime и Spotify, даже не задумываясь о возможных рисках... Такая практика увеличивает вероятность взлома, даже при использовании сложных паролей, которые более устойчивые к атакам с помощью методов социальной инженерии", - сообщают в компании ESET.
Специалисты ESET отпросили около 3 тыс. пользователей относительно их привычек использования популярных сервисов. Согласно результатам опроса, 60% респондентов совместно используют свои аккаунты по крайней мере с еще одним человеком, в частности, с членами семьи или друзьями. При этом, 14% опрошенных отметили, что используют одинаковые ключи для входа к нескольким учетным записям в интернете, что значительно увеличивает вероятность взлома учетных записей.
"Из-за наличия большого количества сложных комбинаций возникает проблема, связанная с безопасным хранением всех паролей. По результатам опроса, только 26% респондентов используют менеджер паролей. Другие пользователи записывают все комбинации или используют для всех своих аккаунтов всего лишь несколько паролей, которые можно запомнить", - добавляют в компании.
Учитывая распространенные ошибки пользователей при использовании медиа-сервисов, специалисты ESET собрали основные рекомендации для защиты аккаунтов:
- Не делиться паролями к медиа-сервисам, таким как Netflix, с другими пользователями. Близкие друзья, которым вы предоставили доступ к своему аккаунту, могут поделиться им с другими людьми, что, в свою очередь, ставит под угрозу безопасность вашего аккаунта.
- Использовать уникальные пароли для каждого аккаунта. При использовании одинаковых паролей к различным учетным записям, например, к электронной почте и соцсетям, риски их излома увеличиваются.
- Создавать надежные ключи для входа, которые состоят, как минимум, из трех случайных слов со знаками препинания или цифрами для разделения слов. Такой способ позволяет облегчить запоминание сложных комбинаций.
- Использовать генератор паролей, которые помогают создавать сложные комбинации с желаемой длиной и нужными символами.
- Менять пароли к медиа-сервисам раз в год, что поможет ограничить нежелательный доступ других пользователей к аккаунту.
- Использовать менеджер паролей для безопасного хранения всех ключей для входа. Менеджеры паролей позволяют не запоминать сотни сложных комбинаций. Если вам нужен конкретный пароль, вы можете открыть менеджер паролей и скопировать комбинацию в необходимое поле.
Как сообщалось, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.
Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.