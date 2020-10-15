Почти даром: в PSN началась распродажа к Хэллоуину со скидками до 90%

Sony распродает игры по низким ценам

Sony опубликовала новый список игр, которые можно приобрести со значительными скидками. Распродажа в честь приближающегося Хэллоуина, включает не только хорроры, но и шутеры, адвенчуры и ряд других интересных проектов. Распродажа завершится 3 ноября.

С полным списком знакомимся по ссылке, мы опубликовали наиболее интересные варианты:

Days Gone — 608 грн вместо 2100 (-71%)

Death Stranding — 816 грн вместо 1899 (-57%)

DOOM Eternal — 999 грн вместо 1999 (-50%)

Fallout 76 — 479 грн вместо 1199 (-60%)

Bloodborne — 324 грн вместо 649 (-50%)

Bloodborne

Ведьмак 3: Дикая Охота

The Evil Within

Nioh

Ранее был назван октябрьский список игр, которые пополнили каталог облачной платформы PlayStation Now.