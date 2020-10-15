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Почти даром: в PSN началась распродажа к Хэллоуину со скидками до 90%

15 октября 2020, 13:28

Скидки на сотню игр, включая Ведьмака 3, Fallout 76, Death Stranding и многие другие.

psn
Sony распродает игры по низким ценам

Sony опубликовала новый список игр, которые можно приобрести со значительными скидками. Распродажа в честь приближающегося Хэллоуина, включает не только хорроры, но и шутеры, адвенчуры и ряд других интересных проектов. Распродажа завершится 3 ноября.

С полным списком знакомимся по ссылке, мы опубликовали наиболее интересные варианты:

Bloodborne
Bloodborne
Witcher
Ведьмак 3: Дикая Охота
The Evil Within
The Evil Within
NIOH
Nioh

Ранее был назван октябрьский список игр, которые пополнили каталог облачной платформы PlayStation Now.

Sony Fallout 76 Death Stranding PlayStation PlayStation 4 The Witcher 3: Wild Hunt консольные игры Days Gone
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