Почти даром: в PSN началась распродажа к Хэллоуину со скидками до 90%

Скидки на сотню игр, включая Ведьмака 3, Fallout 76, Death Stranding и многие другие.
Sony опубликовала новый список игр, которые можно приобрести со значительными скидками. Распродажа в честь приближающегося Хэллоуина, включает не только хорроры, но и шутеры, адвенчуры и ряд других интересных проектов. Распродажа завершится 3 ноября.
С полным списком знакомимся по ссылке, мы опубликовали наиболее интересные варианты:
- Days Gone — 608 грн вместо 2100 (-71%)
- Death Stranding — 816 грн вместо 1899 (-57%)
- DOOM Eternal — 999 грн вместо 1999 (-50%)
- Fallout 76 — 479 грн вместо 1199 (-60%)
- Bloodborne — 324 грн вместо 649 (-50%)
- Alien: Isolation — 329 грн вместо 1649 (-80%)
- Watch Dogs 2 — 351 грн вместо 1599 (-70%)
- Ведьмак 3: Дикая Охота (издание Игра года) — 404 грн вместо 1349 (-70%)
- Murdered: Soul Suspect — 69 грн рублей вместо 649 (-90%)
- The Evil Within — 324 грн вместо 649 (-50%)
- The Evil Within 2 — 599 грн вместо 1199 (-50%)
- Dragon Age: Инквизиция -—149 грн вместо 599 (-75%)
- Sleeping Dog: Definitive Edition — 142 грн вместо 949 (-85%)
- MediEvil — 399 грн вместо 799 (-50%)
- Wasteland 3 — 1349 грн вместо 1799 (-25%)
- RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition — 599 грн вместо 1499 (-60%)
- Little Nightmares — 162 грн вместо 649 (-75%)
- Nioh — 324 грн вместо 649 (-50%)
- Sea of Solitude — 324 грн вместо 649 (-50%)
Ранее был назван октябрьский список игр, которые пополнили каталог облачной платформы PlayStation Now.