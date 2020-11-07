Подборка бесплатных игр и самых крутых предложений к выходным

Бесплатные игры и акции в Steam, PSN и Epic Store.
В субботу, после непростой рабочей недели, здорово бывает отвлечься и подарить себе здоровую долю позитива. С этим могут помочь видеоигры – в данной статьей мы собрали самые интересные предложения на распродажах игровых сервисов, а также бесплатные раздачи к выходным.
Часть из них всего лишь нужно успеть добавить себе в библиотеку, чтобы они остались там навсегда, другие – использовать, пока предоставлен временный доступ на безвозмездной основе.
В настоящий момент самая мощная раздача проходит в сервисе PlayStation Store, в рамках которой по сниженным ценам можно приобрести различные проекты, включая известные PS4-эксклюзивы.
В частности, по сниженным ценам можно купить следующие проекты:
- Watch Dogs 2: Deluxe Edition (-75%) – 449 грн
- Red Dead Redemption 2 (-58%) – 838 грн
- Sekiro: Shadows Die Twice - издание 'Игра года' (-35%) – 1299 грн
- GTA V Premium Online Edition (-56%) – 593 грн
- TEKKEN 7 (-80%) – 299 грн
- DayZ (-40%) – 899 грн
- Battlefield V (-70%) – 479 грн
- Resident Evil 6 (-60%) – 259 грн
- Metal Gear Solid V: The Definitive Experience (-80%) – 129 грн
- Project CARS 2 (-80%) – 399 грн
В сервисе Epic Games Store обновилась еженедельная бесплатная раздача – на этот раз все желающие могут забрать в свою библиотеку стратегический подземный симулятор Dungeons 3. Забрать игру можно по этой ссылке до 12 ноября.
Компания Blizzard объявила о проведении акции "Возвращение на выходных", в рамках которой всем желающим откроется полная версия MMORPG World of Warcraft. Предложение действует в течение нескольких дней, до 9 ноября, 8:59 по киевскому времени, и является прекрасной возможностью ознакомиться с фэнтезийной вселенной Warcraft.
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стало доступно сразу 10 бесплатных игр. Некоторые из них распространяются за деньги, но в настоящий момент получили 100% скидку:
- Remnants
- SpellForce 3: Versus Edition
- Sword of the Necromancer — Prologue
- Shades of Heroes
- Kingdom: Classic
- Cubiscape 2
- Splash
- Battle Star
- Chess'Extra
- Aegis Online