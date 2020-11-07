Подборка бесплатных игр и самых крутых предложений к выходным

Во что поиграть в выходные - дайджест бесплатных игр

В субботу, после непростой рабочей недели, здорово бывает отвлечься и подарить себе здоровую долю позитива. С этим могут помочь видеоигры – в данной статьей мы собрали самые интересные предложения на распродажах игровых сервисов, а также бесплатные раздачи к выходным.

Часть из них всего лишь нужно успеть добавить себе в библиотеку, чтобы они остались там навсегда, другие – использовать, пока предоставлен временный доступ на безвозмездной основе.

В настоящий момент самая мощная раздача проходит в сервисе PlayStation Store, в рамках которой по сниженным ценам можно приобрести различные проекты, включая известные PS4-эксклюзивы.

В частности, по сниженным ценам можно купить следующие проекты:

В сервисе Epic Games Store обновилась еженедельная бесплатная раздача – на этот раз все желающие могут забрать в свою библиотеку стратегический подземный симулятор Dungeons 3. Забрать игру можно по этой ссылке до 12 ноября.

Компания Blizzard объявила о проведении акции "Возвращение на выходных", в рамках которой всем желающим откроется полная версия MMORPG World of Warcraft. Предложение действует в течение нескольких дней, до 9 ноября, 8:59 по киевскому времени, и является прекрасной возможностью ознакомиться с фэнтезийной вселенной Warcraft.

В сервисе цифровой дистрибуции Steam стало доступно сразу 10 бесплатных игр. Некоторые из них распространяются за деньги, но в настоящий момент получили 100% скидку: