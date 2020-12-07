Полную карту Киберпанка 2077 с массой разнообразных активностей слили в Сеть

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Некоторые игроки уже активно играют в ролевой боевик Киберпанк 2077, получив физические копии раньше времени. Ранее в сети появились 20 минут пролога за Кочевника, а совсем недавно кто-то сфотографировал внутриигровую карту Найт-Сити с максимальным отдалением.

Как видно, разработчики из CD Projekt Red таки воплотили обещание сделать мир более компактным в сравнении с третьим Ведьмаком и более насыщенным. Так, в частности, в кадр попали практически все локации Киберпанка за исключением Вестбрука на севере и части Пустошей.

Что примечательно, карта сама по себе не самая большая, однако обилие контента все окупает. Помимо ставших классическими знаков вопроса, перекочевавших из игровой вселенной Ведьмака, на фото также можно найти магазины, парикмахерские и множество точек "интереса".

Игровое сообщества, к слову, разделилось во мнениях. По мнению большинства, разработчики из CD Projekt Red подготовили более чем достаточно активностей в открытом мире, а на полное прохождение игры уйдут сотни часов, другие же сетуют на малое количество побочных заданий, тогда как третье недовольны тем, что даже оружие обозначается на карте, что упрощает поиск и мешает погружению в мир игры.

Cyberpunk 2077 - карта мира

Карта мира Cyberpunk 2077 / Imgur

А проверить это лично можно будет уже совсем скоро – до релиза игры осталось всего три дня. Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили, что грядущая ролевая игра получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.