УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Полную карту Киберпанка 2077 с массой разнообразных активностей слили в Сеть

7 декабря 2020, 15:43

Эмбарго на обзоры игры должно упасть уже сегодня в 18:00 по Киеву.

Кадр из Cyberpunk 2077
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Некоторые игроки уже активно играют в ролевой боевик Киберпанк 2077, получив физические копии раньше времени. Ранее в сети появились 20 минут пролога за Кочевника, а совсем недавно кто-то сфотографировал внутриигровую карту Найт-Сити с максимальным отдалением.

Как видно, разработчики из CD Projekt Red таки воплотили обещание сделать мир более компактным в сравнении с третьим Ведьмаком и более насыщенным. Так, в частности, в кадр попали практически все локации Киберпанка за исключением Вестбрука на севере и части Пустошей.

Что примечательно, карта сама по себе не самая большая, однако обилие контента все окупает. Помимо ставших классическими знаков вопроса, перекочевавших из игровой вселенной Ведьмака, на фото также можно найти магазины, парикмахерские и множество точек "интереса".

Игровое сообщества, к слову, разделилось во мнениях. По мнению большинства, разработчики из CD Projekt Red подготовили более чем достаточно активностей в открытом мире, а на полное прохождение игры уйдут сотни часов, другие же сетуют на малое количество побочных заданий, тогда как третье недовольны тем, что даже оружие обозначается на карте, что упрощает поиск и мешает погружению в мир игры.

Cyberpunk 2077 - карта мира

Карта мира Cyberpunk 2077 / Imgur

А проверить это лично можно будет уже совсем скоро – до релиза игры осталось всего три дня. Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили, что грядущая ролевая игра получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Steam PlayStation 4 Xbox One Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X The Witcher 3: Wild Hunt GOG Epic Games Xbox Series S
Сейчас вы просматриваете новость «Полную карту Киберпанка 2077 с массой разнообразных активностей слили в Сеть». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
За сколько часов можно пройти Киберпанк 2077? Названа реальная продолжительность игрыЗа сколько часов можно пройти Киберпанк 2077? Названа реальная продолжительность игры Следующим гостевым персонажем Fortnite после Мандалорца стал Кратос из God of WarСледующим гостевым персонажем Fortnite после Мандалорца стал Кратос из God of War Шесть новых функций, которые добавят в Android этой зимойШесть новых функций, которые добавят в Android этой зимой Apple обязали вернуть зарядный блок в комплект поставки iPhoneApple обязали вернуть зарядный блок в комплект поставки iPhone "Создавайте вещи, а не потребляйте их": Павел Дуров раскритиковал современный уклад жизни"Создавайте вещи, а не потребляйте их": Павел Дуров раскритиковал современный уклад жизни
Следующий материал

Последние новости

16:02
Украинский телеведущий попал на кладбище во время мистического ритуала
15:43
Полную карту Киберпанка 2077 с массой разнообразных активностей слили в Сеть
15:41
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии COVID-19 и предупредили о коллапсе Видео
15:40
Сийярто в Совете ЕС наябедничал на Украину Видео
15:40
Гороскоп на 8 декабря для всех: деловой бум и оживление любви Видео
Реклама
15:30
Что нельзя делать в день Екатерины и как добиться любви и счастья Видео
15:27
Дорофеева попала в топ-200 мирового рейтинга Shazam Видео
14:57
В Госпотребслужбе предупредили, где украинцы рискуют подхватить коронавирус Видео
14:52
Марина Зварич: Около 20% протестированных получают положительный результат на Covid-19
14:50
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе Видео
14:49
Синоптик предупредил о погодном сюрпризе и морозах в -14º Видео
14:45
Пушистые и длинные: как легко приклеить накладные ресницы и как их снять Видео
14:27
"Допьем – уйдем": представитель омбудсмена избил охранника, появилась реакция Денисовой Видео
14:17
В Steam состоялся выход игры про легендарного киллера Джона Уика Видео
14:08
В Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во Франции Видео
13:55
Модные ошибки, которые безнадежно портят образ Видео
13:44
"Есть тенденция к росту": Рубан опроверг слова Степанова о спаде COVID-19 в Украине Видео
13:36
Братья Руссо раскрыли подробности съемок фильмов для Netflix
13:30
Карту Cyberpunk 2077 сравнили с GTA V – Найт-Сити поражает своим размахом Видео
13:16
Переписка бывшего зятя Путина попала в СМИ: в Кремле прокомментировали "вброс" Видео
Реклама
13:12
А вы чем занимались в 8 лет? В Fortnite подписали самого молодого киберспортсмена в истории
12:58
Наталья Могилевская заинтриговала работой с Alyona Alyona
12:57
В Кабмине назвали ограничения в работе общественного транспорта во время локдауна Видео
12:32
Полный локдаун в январе: в Кабмине предупредили о жестких ограничениях Видео
12:21
Сериал Бойтесь ходячих мертвецов официально продлили на 7 сезон
12:17
Сепсис: факторы, которые могут спасти жизнь Видео
12:00
Гороскоп на 7 декабря для всех: денежная победа и неожиданная любовная приятность Видео
11:44
В ближайшие годы Украина может остаться без медиков - Минздрав Видео
11:25
"Бездарно, как Киркоров": Потапа атаковал украинский телеведущий Видео
11:25
Рак легких: опасный симптом, который проявляется в смехе Видео
11:00
Начался чат с экспертом по страховой медицине Мариной Зварич
10:46
Морозы и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
10:45
Охотник на монстров 2020 - создатели отреагировали на скандал в Китае Видео
10:45
Льняное семя для здоровья: 5 научных доказательств Видео
10:41
Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине изменилась Видео
10:37
Тренер назвал 5 лучших упражнений для сжигания жира на животе Видео
10:35
"Прогресс Укрзализныци": появилось видео, как проводник рубит дрова для отопления вагона Видео
09:55
Выборы мэра Кривого Рога: стали известны результаты
09:47
США во главе с Байденом продолжат снабжать Украину оружием - МИД Видео
09:32
Кулеба рассказал, когда в ЕС откроют границы для украинцев Видео
Реклама
09:30
Врач объяснил, можно ли незаметно переболеть коронавирусом Видео
08:52
Назван самый зараженный коронавирусом город в Украине
08:52
В Индии 300 человек заразились загадочной болезнью Видео
08:34
Как я перестала слушать Киркорова и Газманова мнение
08:31
Полезный лунный календарь садоводов и огородников на декабрь 2020 Видео
08:15
Воспаление легких: врач назвал главные провоцирующие факторы и рассказал, как уберечься Видео
08:08
Коронавирус в Украине 7 декабря: за сутки нашли еще почти 9 тысяч новых больных Видео
08:05
В российской Госдуме предупредили об угрозе эскалации конфликта на Донбассе Видео
07:38
В Киеве водитель такси умер за рулем: неуправляемое авто вылетело на тротуар Видео
07:23
Трамп планирует "грандиозно" уйти из Белого дома в день инаугурации Байдена - СМИ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять