УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Польские власти заинтересовались CD Projekt Red в связи с жалобами на Cyberpunk 2077

10 января 2021, 15:25

Если выяснится, что они преднамеренно выпустили сырой продукт, компании грозит штраф до 10% от дохода.

Cyberpunk 2077
Польские власти начали проверку CD Projekt Red / Cyberpunk 2077

О новом расследовании против студии CDPR, создателей популярной серии о Ведьмаке, сообщила польская газета Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на заявление пресс-секретаря Управления по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK).

Регулятор займётся проверкой качества Cyberpunk 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.

На днях против CD Projekt был подан четвёртый коллективный иск. Компанию обвиняют в искажении фактов в отношении качества игры, что привело к финансовым и репутационным потерям.

cyberpunk 2077
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Project Red

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic по-прежнему достаточно высока и держится на отметке в 86 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 7,1, Xbox One – 4,8, а на PS4 и вовсе 3,5. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Хочется надеяться, что поляки смогут отполировать продукт в кратчайшие сроки. Запуск пока что задался лишь с финансовой стороны, потому что это всё похоже на кошмар для имиджа: низкие пользовательские оценки на Metacritic, большое количество жалоб в Сети и большая дистанция до финального результата. Наверняка в CD Projekt Red сейчас аврал, так как Sony временно сняла Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store. Пока неизвестно, когда игра вернётся в продажу. Возможно, Sony разрешит вновь выпустить её в PS Store только после внесения глобальных изменений.

Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее студия поделилась информацией о первом дополнении для Киберпанка 2077 – оно выйдет в начале 2021 года, предположительно, вместе с большим февральским патчем. Никаких точных подробностей у DLC нет, зато известно, что оно будет бесплатным и "расскажет новою историю Найт-Сити".

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Epic Games Store Steam PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X GOG
Сейчас вы просматриваете новость «Польские власти заинтересовались CD Projekt Red в связи с жалобами на Cyberpunk 2077». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на AndroidОбновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android Уязвимость в Telegram позволяет легко определить местоположение человека: как обезопасить себяУязвимость в Telegram позволяет легко определить местоположение человека: как обезопасить себя Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077 Намёк на GTA 6? В свежем обновлении для GTA Online нашли любопытную пасхалкуНамёк на GTA 6? В свежем обновлении для GTA Online нашли любопытную пасхалку S.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности долгожданной игры про Зону и сталкеровS.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности долгожданной игры про Зону и сталкеров
Следующий материал

Последние новости

15:58
Грозовой фронт и турбулентность: стали известны новые детали крушения Boeing в Индонезии
15:51
Гороскоп на 11 января для всех: заряжение любовью, интриги и амурный холодок Видео
15:34
Продление жесткого карантина: Ляшко назвал главное условие Видео
15:25
Польские власти заинтересовались CD Projekt Red в связи с жалобами на Cyberpunk 2077
15:06
"Всех развели": в штурме Капитолия в Вашингтоне принимал участие россиянин Видео
Реклама
14:50
Зеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные изменения Видео
14:38
В моде нежный желтый маникюр и серые ногти: фото Фото Видео
14:22
В Сети появились дата выхода и сюжетные детали Far Cry 6 Видео
14:22
"Зла не держу на Володю": Лукашенко высказался об общении с Зеленским Видео
13:57
"Помогайка" из Тель-Авива: СМИ рассказали о фигуранте скандала с подпольной вакцинацией Видео
13:53
Лукашенко откровенно поделился, как уживается с Путиным Видео
13:35
Павел Дуров заявил о слабости Facebook и разрушил мифы о Telegram
13:33
"Потеряем много людей": иммунолог объяснил провал с вакцинацией в Украине Видео
12:50
Время Водолеев: что сильно бьет по бюджету, и когда затаиться Видео
12:43
Дипломаты призвали Помпео публично "дать по зубам" Трампу Видео
12:32
Посол Украины побил горшки с польским коллегой и обвинил ФРГ в двойных стандартах
12:00
Гороскоп на 10 января для всех: денежный шанс, ложные обвинения и баталии Видео
11:58
"Просто скотство": в Слуге народа жестко разнесли усиление карантина Видео
11:42
Найдены черные ящики индонезийского самолета Видео
11:39
Вакцинация в Украине: в Минздраве раскрыли, скольким людям светят прививки за год Видео
Реклама
11:32
"Прекратите врать": в Украине 90% ПЦР-тестов из РФ – глава Национальной медпалаты Видео
11:00
Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления Видео
10:46
Компания Amazon нашла способ "дать подзатыльник" Трампу Видео
10:17
Пять выводов из блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях мнение
10:01
Сбудется пророчество о карлике: астролог сулит Путину смерть в бункере
09:41
Спасатели зафиксировали сигнал в зоне поисков индонезийского Boeing Видео
09:08
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
08:42
Пенс пригрозил Трампу 25-й поправкой к Конституции Видео
08:31
В США начинают строить радикальный социализм пополам с черным расизмом мнение
08:16
В Украине за сутки диагностировали 5 тысяч новых случаев коронавируса Видео
07:24
"Заткнуть" Трампа: Apple удалила из своего магазина социальную сеть Parler Видео
07:11
Свои поисковики и мессенджеры становятся условием независимости любой страны мнение
06:22
Изысканные сумки в стиле 70-х входят в моду на весну-лето 2021: фото Фото Видео
05:20
Борьба "чужого" и "хищника": эксперт спрогнозировал проблемы для Украины в 2021 году
05:00
Политик раскрыл план возвращения Крыма в Украину Видео
04:30
От засухи до ранних заморозков: синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год Видео
03:50
Гололедица и мокрый снег: каким регионам грозят погодные неприятности Видео
03:05
Эрдоган раскрыл планы Турции по вступлению в ЕС и назвал условия Анкары Видео
02:43
В Минздраве уточнили, когда ждать первых поставок вакцины против СOVID-19 Видео
02:22
"Путин – главарь мафии": эксперт рассказал, будет ли у президента РФ преемник Видео
Реклама
01:55
Как восстановить организм после праздников – советы экспертов Видео
01:30
Вакцина от коронавируса: академик раскрыл неожиданные результаты новых исследований Видео
01:00
Локдаун в Киеве: стало известно о наказании за нарушение жесткого карантина Видео
00:41
Эксперт оценил вероятность удара беспорядков в США по курсу доллара Видео
00:19
Какие праздники и как отмечает Украина в День Василя 2021 Видео
09 января, суббота
23:56
Коронавирус в Украине 9 января – за сутки обнаружили почти 5 тысяч случаев Видео
23:28
Катастрофа самолета МАУ: Помпео выдвинул смелое обвинение Ирану Видео
23:20
Босоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фото Фото
22:54
В МВД подготовили автомобилистам неприятный "сюрприз"
22:51
Мощный взрыв и открытое пламя: появились новые подробности аварии на газопроводе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять