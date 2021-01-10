Польские власти заинтересовались CD Projekt Red в связи с жалобами на Cyberpunk 2077

Польские власти начали проверку CD Projekt Red / Cyberpunk 2077

О новом расследовании против студии CDPR, создателей популярной серии о Ведьмаке, сообщила польская газета Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на заявление пресс-секретаря Управления по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK).

Регулятор займётся проверкой качества Cyberpunk 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.

На днях против CD Projekt был подан четвёртый коллективный иск. Компанию обвиняют в искажении фактов в отношении качества игры, что привело к финансовым и репутационным потерям.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Project Red

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic по-прежнему достаточно высока и держится на отметке в 86 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 7,1, Xbox One – 4,8, а на PS4 и вовсе 3,5. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Хочется надеяться, что поляки смогут отполировать продукт в кратчайшие сроки. Запуск пока что задался лишь с финансовой стороны, потому что это всё похоже на кошмар для имиджа: низкие пользовательские оценки на Metacritic, большое количество жалоб в Сети и большая дистанция до финального результата. Наверняка в CD Projekt Red сейчас аврал, так как Sony временно сняла Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store. Пока неизвестно, когда игра вернётся в продажу. Возможно, Sony разрешит вновь выпустить её в PS Store только после внесения глобальных изменений.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Microsoft Store - 1699 гривен;

GOG - 850 гривен;

Steam - 899 гривен;

EGS - 899 гривен.

Ранее студия поделилась информацией о первом дополнении для Киберпанка 2077 – оно выйдет в начале 2021 года, предположительно, вместе с большим февральским патчем. Никаких точных подробностей у DLC нет, зато известно, что оно будет бесплатным и "расскажет новою историю Найт-Сити".