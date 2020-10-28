Покупатели iPhone 12 проливают кровь: первые жалобы

iPhone 12 / Apple

Не прошло и недели с начала продажи новых флагманов Apple, так в сети уже появилась тонна жалоб на новые iPhone 12. Так в китайской соцсети Weibo появились фотографии первой "жертвы" iPhone 12, пролившей кровь во время усиленной эксплуатации смартфона. Как оказалось, плоские грани девайса не только скверно держат краску, но и до такой степени острые, что о них можно буквально порезаться.

Другие пользователи отмечают, что из-за больших размеров iPhone 12 и iPhone 12 Pro приходится сильно сжимать в руке, чтобы они не выпали. Особенно это актуально во время пробежек на улице — из-за этого у многих остаются на ладонях заметные следы и даже гематомы.

Ещё один существенный недостаток описал авторитетный инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach). В своём Twitter-аккаунте он посетовал на то, что заднее стекло новенького iPhone 12 Pro банально треснуло само по себе. По словам автора, он не ронял устройство, и оно не падало с высоты — стекло треснуло самостоятельно, когда он положил iPhone 12 Pro на стол лицевой поверхностью вниз.

На фото отчетливо видна трещина идущая вдоль корпуса и модуля камер. Впрочем, сервисный центр Apple быстро решил его проблему, просто заменив смартфон на новый.

Ранее в сети появилась информация, что новые смартфоны iPhone 12 оказались способны потерять весь заряд за считанные часы при работе в сетях 5G.