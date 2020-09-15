Пополнение Киевстар – через Портмоне, Интернет и картой

Как пополнить счет Киевстар без комиссии самыми простыми и доступными способами, узнал Главред.
После того, как мы объяснили, как проверить счет Киевстар – настала пора разобраться, как этот счет пополнять.
Самый простой способ – это если решил Киевстар пополнить через интернет. На официальном сайте оператора предусмотрена для этих целей специальная форма.
Напомним, что со 2 марта 2020 минимальная сумма пополнения Киевстар через банки (например, пополнение счёта мобилки через Ощадбанк), терминалы партнеров и системы онлайн-платежей составляет 1 грн. При этом при пополнении только что перечисленными методами может взиматься дополнительная комиссия.
Контрактные абоненты могут пополнять Киевстар на сумму до 1 грн без комиссии – если проводят платеж по реквизитам Киевстар.
В фирменных магазинах Киевстар пополнить счет можно с комиссией 2 грн (наличными через терминалы на сумму от 10 до 50 грн) и без комиссии (если сумма стартует от 50 грн включительно).
Пополнить Киевстар без комиссии и без регистрации
Для этого нужно перейти на pay.kyivstar.ua/ru/ – и вбить в нужное поле:
- номер мобильного телефона или свой лицевой счет,
- сумму, на которую хотите пополнить Киевстар,
- реквизиты платежной карты (ее номер, срок действия, CVV2/CVC2 код).
Пополнить Киевстар также можно с помощью комбинации *134# или позвонив на номер 899.
Регистрация в системе самообслуживания Мой Киевстар
Это еще один способ пополнения счета на Киевстар. Регистрироваться можно по адресу account.kyivstar.ua – или через приложение для смартфона.
Минимальная сумма пополнения Киевстар через интернет и Мой Киевстар, а также банковской картой составляет 10 грн – но пополнение счета через эти каналы не предусматривает комиссии.
Кроме того, пополнить счет Киевстар без комиссии на сумму от 1 грн можно:
- через перевод части средств с одного мобильного счета на другой,
- используя услугу Кредит трансфер.
Киевстар – пополнение Портмоне
На сайте portmone.com пополнение счета Киевстар осуществляется картой любого банка (Visa или Mastercard).
Чтобы пополнить Киевстар Портмоне онлайн, нужно указать:
- нужный номер телефона;
- сумму пополнения баланса;
- реквизиты платежной банковской карты (номер карты, срок действия, CVV2/CVC2 код);
- адрес электронной почты – если клиенту нужно письмо с подтверждением платежа.
Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell выходят на 4G в регионах. Освоение новых частот начнется уже в 2020 году. По условиям лицензий, средняя скорость мобильного интернета должна быть не меньше 2 Мбит/с.