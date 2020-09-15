Пополнение Киевстар – через Портмоне, Интернет и картой

Как пополнить счет Киевстар без комиссии и пополнение через Портмоне / Фото: Reuters

После того, как мы объяснили, как проверить счет Киевстар – настала пора разобраться, как этот счет пополнять.

Самый простой способ – это если решил Киевстар пополнить через интернет. На официальном сайте оператора предусмотрена для этих целей специальная форма.

Напомним, что со 2 марта 2020 минимальная сумма пополнения Киевстар через банки (например, пополнение счёта мобилки через Ощадбанк), терминалы партнеров и системы онлайн-платежей составляет 1 грн. При этом при пополнении только что перечисленными методами может взиматься дополнительная комиссия.

Контрактные абоненты могут пополнять Киевстар на сумму до 1 грн без комиссии – если проводят платеж по реквизитам Киевстар.

В фирменных магазинах Киевстар пополнить счет можно с комиссией 2 грн (наличными через терминалы на сумму от 10 до 50 грн) и без комиссии (если сумма стартует от 50 грн включительно).

Пополнить Киевстар без комиссии и без регистрации

Для этого нужно перейти на pay.kyivstar.ua/ru/ – и вбить в нужное поле:

номер мобильного телефона или свой лицевой счет,

сумму, на которую хотите пополнить Киевстар,

реквизиты платежной карты (ее номер, срок действия, CVV2/CVC2 код).

Пополнить Киевстар также можно с помощью комбинации *134# или позвонив на номер 899.

Регистрация в системе самообслуживания Мой Киевстар

Это еще один способ пополнения счета на Киевстар. Регистрироваться можно по адресу account.kyivstar.ua – или через приложение для смартфона.

Минимальная сумма пополнения Киевстар через интернет и Мой Киевстар, а также банковской картой составляет 10 грн – но пополнение счета через эти каналы не предусматривает комиссии.

Кроме того, пополнить счет Киевстар без комиссии на сумму от 1 грн можно:

через перевод части средств с одного мобильного счета на другой,

используя услугу Кредит трансфер.

Киевстар – пополнение Портмоне

На сайте portmone.com пополнение счета Киевстар осуществляется картой любого банка (Visa или Mastercard).

Чтобы пополнить Киевстар Портмоне онлайн, нужно указать:

нужный номер телефона;

сумму пополнения баланса;

реквизиты платежной банковской карты (номер карты, срок действия, CVV2/CVC2 код);

адрес электронной почты – если клиенту нужно письмо с подтверждением платежа.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell выходят на 4G в регионах. Освоение новых частот начнется уже в 2020 году. По условиям лицензий, средняя скорость мобильного интернета должна быть не меньше 2 Мбит/с.