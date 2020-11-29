Популярная интернет-площадка открыла предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

Кто-то в GameSpot слишком рано нажал кнопку публикации и в результате на главной странице магазина появилось официальное изображение отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2 за авторством GSC Game World.

Предложение касалось возможности предзаказать игру, но его довольно оперативно удалили из главной страницы. Комьюнити-менеджер GSC Game World считает, что таким образом ритейлер тестировал будущий спрос на игру.

Впрочем, довольно удивительно, что предзаказы были открыты более чем за год до официального выхода игры. Возможно, разработка Сталкера 2 наконец вышла на финишную прямую, и выйдет намного раньше запланированного срока. Ранее разработчики подтвердили, что долгожданное продолжение легендарного шутера проходит стадию бета-тестирования, однако путь к официальному релизу лежит через тернии багов и исправлений.

И вот еще что примечательно: игра продавалась за €69,99 (~2399 грн), Представитель GSC Game World не подтвердил, что на релизе проект будет распространяться по этой цене, однако сообщил, что это логичная стоимость для тайтла нового поколения.

GameSpot / S.T.A.L.K.E.R. 2

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

Первый трейлер игры был представлен на прошедшей игровой выставке Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.

Ранее разработчики поделилась новым видео из игры, в котором показали путепровод "Припять-1" в двух состояниях — до и после катастрофы на АЭС.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сначала на Xbox Series X и РС, а потом уже на PS5. На старте её получат подписчики Xbox Game Pass. Точная дата выхода пока остается неизвестной.