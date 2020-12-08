Популярное игровое издание PC Gamer рекомендует повременить с покупкой Cyberpunk 2077

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Вчера вечером студия CD Projekt RED наконец сняла эмбарго на публикацию онлайновых обзоров свой ролевой игры Cyberpunk 2077. Как и следовало ожидать, новое творение поляков вызвало практически всеобщий восторг – средний балл игры составил внушительные 91/100.

Впрочем, есть и неприятные моменты – в некоторых обзорах отмечается, что производительность компьютерной версии Киберпанка пока что оставляет желать лучшего.

Так, в частности, популярное игровое издание PC Gamer присвоило игре одну из самых низких оценок на текущий момент – 7.8 из 10 возможных. Журналисты сетуют на скудную техническую реализацию, которая портит общее впечатление от игры.

"Cyberpunk 2077 – это игра про Ви, который разваливается по швам в городе, который разваливается по швам, в игре, которая разваливается по швам. Поиграйте через несколько месяцев", – вырезка об игре в обзоре от PC Gamer.

К слову, коллеги по цену из IGN также отмели плохое техническое исполнение компьютерной версии: количество кадров в секунду часто падает ниже комфортного уровня в загруженных локациях и при определенных погодных условиях.

Киану Ривз / Cyberpunk 2077

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили, что грядущая ролевая игра получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.