Популярный американский медиапортал Reddit купил главного конкурента TikTok

Dubsmash / New York Post

Компании продолжают скупать стартапы – сегодня популярный американский медиапортал Reddit объявил о покупке аналога TikTok под названием Dubsmash. Сумма сделки не разглашается.

По условиям сделки Dubsmash продолжит существовать как самостоятельная платформа и бренд, но его инновационные инструменты для создания видео будут интегрированы в Reddit.

Львиная доля видеоконтента новостного сайта размещается на сторонних видеохостингах, так как инструменты для редактирования видеороликов у Reddit ограничены. В сообщении о покупке Dubsmash Reddit объявил, что с нетерпением ждёт слияния команд для объединения уникального опыта создателей Dubsmash с механизмом роста сообщества Reddit.

По данным App Annie, которые опубликовал TechCrunch, доля Dubsmash на рынке коротких видео в США уступала только TikTok по количеству установок приложений.

Reddit купил сервис коротких видео Dubsmash / The Verge

Ранее популярный сервис микроблогов Twitter объявил о покупке сервиса Squad – это приложение, которое позволяет общаться с друзьями через видеочат и совместно использовать экран.

Twitter встроит виртуальные места для мероприятий, которые предлагает приложение Squad, в собственную платформу. Специалисты Squad в свою очередь помогут в разработке новых способов связи, включая интерактивные аудио- и видеобеседы.