Популярный мессенджер Viber запустил эксклюзив для Украины

В чат-ботах Viber можно будет торговать

Компания Rakuten Viber официально анонсировала новую функцию "Платежи в чат-ботах" (Chatbot Payments), благодаря которой мессенджер превратиться в торговую площадку. Платежи будут совершаться по-умолчанию через Google Pay или иные доступные на устройстве платежные системы.

Продавец или компания, которые пожелают принимать платежи в Вайбере, должны будут подключиться к поставщику услуг, поддерживающему необходимый тип платежей, создать чат-бота и разрешить, собственно, принимать платежи.

Наша страна стала первой, где разработчики запустили подобную опцию, в других странах ее должны начать разворачивать в 2021 году.

Отметим, что по состоянию на сегодня Вайбер является самым популярным среди украинцев мессенджером — различные исследования оценивают его долю на смартфонах от 90 до 98%. Далее идут Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp и Skype.

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