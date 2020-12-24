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Союз аниматоров Украины запустил интерактивную игру "60. Потерянные сокровища"

24 декабря 2020, 19:00

В дополнение к интерактивной составляющей, проект также представляет жизнеописания украинских мастериц.

Любовь Панченко / "Девушка"

Союз украинских аниматоров УАнима в рамках программы #UkraineEverywhere Украинского института представил серию интерактивных новелл "60. Потерянные сокровища".

Анимированные рассказы с интерактивным компонентом раскроют миру творчество и жизненный путь ярких украинских художниц-шестидесятниц: Аллы Горской, Галины Зубченко, Любви Панченко, Галины Севрук и Людмилы Семыкиной.

Проект дает возможность совершить путешествие во времени, погрузиться в поиски потерянных сокровищ искусства и почувствовать себя частью сообщества интеллигентов, которые противостояли тоталитарной системе, познакомиться с судьбой и произведениями женщин-художниц.

В дополнение к интерактивной составляющей, проект также представляет жизнеописания художниц, иллюстрированные их произведениями и архивными фото.

Где сыграть

Проект стартует с миниигры, главной героиней которой стала Любовь Панченко – украинская мастерица и художница-модельер, лауреат премии имени В.Стуса. Почувствовать себя героиней игры, которая убегает от преследования и борется с "темными силами" КГБ можно по ссылке.

Художественные игры, как их называют создатели проекта, разрабатываются на основе исследований, работы с архивами, серии интервью с художницами и их семьями.

Каждая игра уникальна и создана разными авторами в исключительной стилистике. Игры построены по принципу "point-and-click". Дизайн проекта разработан студией BRATY Art Studio. Следующим этапом проекта станет релиз интерактивной новеллы об украинской художнице и правозащитнице Алле Горской.

Ранее в сервисе Steam состоялся релиз бесплатной демоверсии живописного платформера под названием Tukoni, созданного по мотивам одноименных книг украинской писательницы Оксаны Булы.

Игра, в свою очередь, стала реальностью благодаря Украинскому культурному фонду (УКФ), который выделил на разработку игры грант в размере 700 тысяч гривен. Авторами игры стали представители сразу нескольких украинских игровых студий.

УАнима
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