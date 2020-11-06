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Появились первые обзоры на Xbox Series X|S. Что пишут о новых консолях журналисты?

6 ноября 2020, 11:06

Всё, что вам нужно знать перед покупкой Xbox Series X и Series S.

Xbox Series X|S — главное из рецензий

6 ноября компания Microsoft сняла запрет на публикацию обзоров премиальной Xbox Series X и бюджетной Xbox Series S, которые поступят в продажу на территории Украины 10-го ноября.

Мы выбрали из материалов крупнейших изданий, включая Polygon, Bloomberg и IGN, ключевые моменты:

Polygon: Microsoft вновь овладела магией времен Xbox 360. Xbox Series X выглядит как консоль предыдущего поколения Xbox One, проглотивший холодильник, а работает он как Xbox One, проглотивший новёхонькую Ламборгини. Он быстрый, сверхмощный и ненавязчивый, а его цели и возможности воплощены в его гламурно промышленном дизайне.

The Verge: Xbox Series X — это игровой ПК следующего поколения. Консоль работает бесшумно даже при тяжёлых нагрузках, но мы настоятельно рекомендуем держать консоль подальше от замкнутых пространств для эффективного рассеивания тепла.

IGN: Мы можем лишь предполагать, какими играми Xbox Series X будет удивлять нас на протяжении нового поколения, так как пока что попросту нет игр, с помощью которых можно было бы судить о потенциале консоли. Но в то же время, какую бы игру текущего поколения вы бы не выбрали — на глаз будет заметно увеличенное разрешение, улучшенное качество картинки и более плавная кадровая частота. Series S в свою же очередь ограничен разрешением в 1440р и ничтожно маленьким объемом памяти, но он крошечный, тихий и при этом поддерживает почти все особенности своего старшего брата. Больше всего меня беспокоит его жизнеспособность в долгосрочной перспективе: Series S — отличная вторая консоль, например, если вы хотите купить что-то для ребенка, или, например, если у вас есть консоль PS5 от Sony, но вы иногда хотите пройтись по шведскому столу, под названием Game Pass.

Bloomberg: Новые приставки Microsoft получились очень шустрыми и лёгкими в использовании. Если вы пропустили много старых игр для Xbox или хотите поиграть в, скажем, AC Valhalla в 60 FPS, тогда он станет крутым приобретением. В противном случае причин для покупки сейчас пока не так уж и много.

DTF: Microsoft ещё раз провернула ровно то же самое, что и три года назад — Xbox One X была самой мощной консолью для игры в мультиплатформу и эксклюзивы из Game Pass, которая была сравнима с игровыми ПК того времени, но компактнее и дешевле. Xbox Series X представляет собой ровно то же самое.

Xbox Series X / Xbox Series S

На украинском рынке официальная стоимость консолей составит 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно.

Напомним, что значительная разница в цене консолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым железом у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей. В первую очередь у Xbox Series S нет оптического привода, в связи с чем устанавливать игры на нее можно будет исключительно из цифрового магазина.

Microsoft Xbox Series X Xbox Series S
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