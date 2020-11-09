Появились первые отзывы критиков о Assassin's Creed Valhalla. Чуда не случилось

Assassin's Creed Valhalla / Ubisoft

Сегодня в сети появились обзоры на приключенческий боевик Assassin's Creed Valhalla, третьей части условной новейшей трилогии Assassinʼs Creed, которую Ubisoft запустила с релизом "Истоков". После публикации 67 рецензий средний балл игры составляет 83/100 по данным Opencritic.

Ряд крупных изданий (Game Informer, PC Gamer, DualShockers, Eurogamer) остались довольны игрой и поставили её от 9 баллов и выше. Они отмечают увлекательную историю с интересными главными героями, огромный мир, полный секретов и интересных находок, отличную актёрскую игру и неплохо проработанные миссии.

Боевая система более приземленная, чем в Odyssey и Origins, а сами сражения – довольно брутальные, потому что их исход больше не зависит от уровней. Лут, например, больше не падает с врагов – его нужно находить в тайниках и т.д, а ресурсы нужно вкладывать в поселение, а не в корабль.

Впрочем, немало ресурсов оценили эту часть Assassin’s Creed на 6 баллов и ниже. Из негативных моментов выделяют наличие в приключении рутины с повторением одних и тех же занятостей, а также изрядную забагованность. По словам критиков, игра жертвует историей в пользу масштабов и "эпических битв".

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 899 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине EGS - 915 гривен;

Премьера Assassin's Creed Valhalla сначала состоится 10 ноября на PS4, Xbox Series, Xbox One и РС, а спустя пару дней, 12 числа, проект выйдет и на PlayStation 5.