Вдохновлялись GTA: стало известно, каким будет мультиплеер Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - первые подробности мультиплеера / CD Projekt Red

Портал DSOGaming опубликовал список режимов и классов из мультиплеера Cyberpunk 2077, последнего творения польской студии CD Projekt Red, создателей популярной серии о Ведьмаке, которые были вытащены из файлов игры.

Ожидается, что в мультиплеере Cyberpunk 2077 будет сразу несколько режимов – ограбления, который, скорее всего, будет похож на набор заданий для совместного прохождения и классический deathmach (смертельный бой).

Кроме того, в исполнительном файле игры есть упоминание о том, что мультиплеерный режим будет работать без выделенных серверов по технологии P2P (от игрока к игроку). Следует отметить, что, несмотря на, что информация была взята непосредственно из исходников игры, она может не соответствовать актуальному положению дел, поскольку разработка игр это большой и сложный процесс, по ходу которого многие вещи меняются и не раз.

Напомним, что мультиплеер Cyberpunk 2077 официально находится в разработке и должен быть следующим крупным релизом CD Projekt Red, но произойдёт это не раньше следующего года. По словам генерального директора студии Адама Кичиньски, над этим продуктом работает сторонняя команда и он будет считаться отдельным продуктом.

В настоящее времяосновной костяк студии работает над первым дополнением для Киберпанка 2077 – оно выйдет в начале 2021 года, предположительно, вместе с большим февральским патчем. Никаких точных подробностей у DLC нет, зато известно, что оно будет бесплатным и "расскажет новою историю Найт-Сити".

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Ранее мы сообщали, что польские власти начали проверку CD Projekt Red в связи с многочисленными жалобами на Cyberpunk 2077.

Регулятор займётся проверкой качества Киберпанка 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.