УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Вдохновлялись GTA: стало известно, каким будет мультиплеер Cyberpunk 2077

12 января 2021, 14:54

Покопавшись в исполнительном файле игры внимательные пользователи нашли подробности о двух разных режимах.

cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 - первые подробности мультиплеера / CD Projekt Red

Портал DSOGaming опубликовал список режимов и классов из мультиплеера Cyberpunk 2077, последнего творения польской студии CD Projekt Red, создателей популярной серии о Ведьмаке, которые были вытащены из файлов игры.

Ожидается, что в мультиплеере Cyberpunk 2077 будет сразу несколько режимов – ограбления, который, скорее всего, будет похож на набор заданий для совместного прохождения и классический deathmach (смертельный бой).

Кроме того, в исполнительном файле игры есть упоминание о том, что мультиплеерный режим будет работать без выделенных серверов по технологии P2P (от игрока к игроку). Следует отметить, что, несмотря на, что информация была взята непосредственно из исходников игры, она может не соответствовать актуальному положению дел, поскольку разработка игр это большой и сложный процесс, по ходу которого многие вещи меняются и не раз.

Напомним, что мультиплеер Cyberpunk 2077 официально находится в разработке и должен быть следующим крупным релизом CD Projekt Red, но произойдёт это не раньше следующего года. По словам генерального директора студии Адама Кичиньски, над этим продуктом работает сторонняя команда и он будет считаться отдельным продуктом.

В настоящее времяосновной костяк студии работает над первым дополнением для Киберпанка 2077 – оно выйдет в начале 2021 года, предположительно, вместе с большим февральским патчем. Никаких точных подробностей у DLC нет, зато известно, что оно будет бесплатным и "расскажет новою историю Найт-Сити".

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Ранее мы сообщали, что польские власти начали проверку CD Projekt Red в связи с многочисленными жалобами на Cyberpunk 2077.

Регулятор займётся проверкой качества Киберпанка 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Epic Games Store Steam Xbox One Xbox Series X GOG
Сейчас вы просматриваете новость «Вдохновлялись GTA: стало известно, каким будет мультиплеер Cyberpunk 2077». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гендиректор Tesla Илон Маск одним твитом сделал никому неизвестную компанию богатойГендиректор Tesla Илон Маск одним твитом сделал никому неизвестную компанию богатой Павел Дуров заявил о слабости Facebook и разрушил мифы о TelegramПавел Дуров заявил о слабости Facebook и разрушил мифы о Telegram Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077 "Укрзалізниця" будет продавать билеты на поезда через чат-боты в Viber и Telegram"Укрзалізниця" будет продавать билеты на поезда через чат-боты в Viber и Telegram Польские власти заинтересовались CD Projekt Red в связи с жалобами на Cyberpunk 2077Польские власти заинтересовались CD Projekt Red в связи с жалобами на Cyberpunk 2077
Следующий материал

Последние новости

15:24
Вирусолог объяснил, как связана импотенция и перенесенный COVID-19
15:21
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
15:06
Эрдоган пообещал спасти ЕС от последствий Brexit, если тот выполнит его просьбу Видео
15:04
Очередной удар по платежкам: в Украине отменили ряд льгот на электроэнергию Видео
14:54
Вдохновлялись GTA: стало известно, каким будет мультиплеер Cyberpunk 2077
Реклама
14:49
"Он был великолепен": Илон Маск расписался в уважении к отцу космонавтики Королеву Видео
14:48
В Киеве взлетели тарифы на отопление и горячую воду Видео
14:46
6 способов улучшить и защитить зрение естественным путем Видео
13:59
Кишечная палочка: симптомы и причины Видео
13:55
В КСУ сделали заявление об отпуске Тупицкого и назвали стоимость отдыха Видео
13:51
Железнодорожные билеты теперь можно купить в Viber и Telegram: как это сделать
13:37
Снег, гололед и штормовые ветра: кого в Украине ждут синоптические подарки Видео
13:33
Позиция по Крыму и Приднестровью: о чем Зеленский и Санду договорились в Киеве Видео
13:12
Медик спрогнозировал, когда вторая волна COVID-19 сойдет на нет Видео
12:55
Ведущий китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной цене
12:40
Эффективность вакцины, которую купила Украины, тает на глазах: новые данные Видео
12:27
СМИ выяснили, сколько стоит подаренная Лаврову икона из Луганска
12:20
Встреча в нормандском формате: сегодня в Берлине Козак и Ермак обсудят Донбасс Видео
12:19
Студия-создательница невероятной Life is Strange начала работу над 3-ей частью: что известно Видео
12:04
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
Реклама
12:00
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
11:45
Цена на газ в Европе достигла максимума за два года
11:41
Дело Хизб ут-Тахрир: суд РФ вынес очередные приговоры в отношении крымских татар Видео
11:36
Нумеролог предупредила об угрозах последнего лунного дня: от чего отказаться Видео
11:29
Угроза безвизу и ассоциации: как изменятся отношения Украины с Европой мнение
11:06
Иванка Трамп поссорилась с отцом из-за Байдена – СМИ Видео
10:52
"Снимай уже все, Настенька": Каменских засветила новый сексуальный купальник Видео
10:50
Американцы начали миллионами устанавливать себе Telegram
10:38
Эксперт рассказал, как украинцев нагло грабят на доставке газа Видео
10:20
Гейтсу и Соросу "предъявили" за причастность к созданию пандемии COVID-19 Видео
10:19
Американцам повезло со своим шоуменом. Украинцам со своим клоуном - нет мнение
10:14
Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки Видео
09:49
Надбавки к пенсиям: каким украинцам и когда они положены Видео
09:32
Витренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населения Видео
09:22
Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского Видео
09:04
В Киеве резко подскочило число зараженных COVID-19 Видео
09:03
Ковид, кризис и придурь властей: что будет с гривней в 2021 году
08:59
Психолог описала участниц 5 сезона Від пацанки до панянки 2021
08:45
Над Камчаткой взорвался метеорит Видео
08:43
Почему Зеленскому лучше дружить с Лукашенко, а не с гастролирующей оппозицией мнение
Реклама
08:14
Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели Видео
08:12
Металлический привкус во рту: опасные причины и связь с COVID-19 Видео
08:10
В России дерзко ответили на предложение Киева вернуть Крым Видео
07:44
У коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям Видео
07:39
Ученые назвали главные последствия COVID-19 для организма
07:15
"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике
07:15
Даша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной груди
06:59
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне: в чем причина Видео
06:55
Как тарифный бунт превращает Зеленского в Ющенко мнение
06:38
В моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять