Представлены 14 минут геймплея The Medium – польского Silent Hill на стыке двух миров

Кадр из The Medium / Bloober Team

Поляки из студии Bloober Team начинают активно знакомить игроков со своим новым детищем The Medium, который выходит в конце этого месяца – 28 числа. Сразу после релиза игра будет доступна в сервисе Game Pass для Xbox One, Xbox Series и PC.

Изначально проект должен был выйти 10 декабря, но CD Projekt Red буквально снесли планы студии, перенеся на это же число свой Cyberpunk 2077.

Ключевая фишка игры заключается в том, что исследование одной и той же локации будет происходить параллельно в материальном и духовном мире – эта особенность настолько прожорливая, что даже на Xbox Series X игра будет работать в 4K/30 FPS при включенном рейтрейсинге.

Показанный в видео геймплей почти полностью протекает в отеле Niwa, где недавно произошла страшная резня. Главной героине – Марианне, поручают найти в глубинах здания некого Томаса. Для выполнения этой цели ей естественно придется обратиться к "Миру духов" – той самой второй реальности, которая будет отображаться совместно с первой через разделение экрана, что является технической и геймплейной особенностью игры.

The Medium - геймплей

Игру можно будет купить как на консолях Xbox, так и на ПК. В Microsoft Store игра будет стоить 1 299 гривен.

В магазине Steam - 607 гривен;

В магазине EGS - 638 гривен.

Ранее издание Game Informer опубликовало 5-минутный отрывок геймплея Hitman 3, в котором Агенту 47 нужно проникнуть внутрь одного из дубайских небоскрёбов и устранить неких Маркуса Стайвесанта и Карла Ингрэма.

Новая часть во вселенной Hitman станет финалом трилогии World of Assassination, появление которой состоялось в 2016 году. К сожалению, в отличие от двух прошлых сезонов в этот раз ждать появления дополнительных миссий не стоит.

Игра поступит в продажу уже 20 января, одновременно с ней выйдет и глобальный апдейт для всей трилогии.