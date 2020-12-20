Пришло время празднования – Epic Games запустила зимнее событие в Fortnite

Fortnite / Epic Games

Разработчики из студии Epic Games объявили о начале зимнего ивента "Снегопад" в королевской битве Fortnite. До 5-го января 2021 года на зимних просторах острова можно притвориться снеговиком и заставить врагов скользить с помощью морозных гранат.

Также игрокам будут доступны задания Снегназовца, за выполнение которых полагаются эксклюзивные награды и костюмы. В частности, пользователи могут выбить украшение на спину "Щит-сюрприз", кирку со снежным шаром "Ледяные сферы", дельтапланы, обёртки, и многое другое.

С операцией "Снегопад" в Fortnite вернутся форматы "Воздушный бой", "Ударное веселье" и другие, а также появится новый режим "Ударная волна", в котором игроки должны выталкивать друг друга в быстро надвигающуюся Бурю. Все временные режимы будут запускаться в случайном порядке в матчмейкинге "Зимнего переполоха". В дополнение к этому геймеров ждут изготовленный Снегназовцем самолёт X-4 "Буревестник", возможность маскироваться под снеговика, спрятавшись внутри скрытного снегназовца, морозные гранаты и другое.

Наконец, в магазине предметов игроков ждут новые тематические экипировки и экипировки из прошлых сезонов, а до окончания операции (до 5 января, 16:00 по Киеву) в магазине будет бесплатно доступна эмоция "Поём хором".

Напомним, что 2 декабря в Fortnite начался пятый сезон второй главы, посвященный "величайшим охотникам всех времен". В игру добавили экипировку Мандалорца вместе с малышом Йодой, новые локации, героев и оружие. Сезон продлится до 15 марта.

Ранее в игре появилась интеграция с приложением Houseparty (ПК, PS4/PS5), а значит, вы сможете общаться в видеочате во время события.

Вот как можно добавить видеочат в Fortnite:

Откройте Houseparty на iOS или Android и подключитесь к Fortnite в настройках или через значок TV;

Присоединитесь к друзьям, как обычно, или пригласите их присоединиться к вам;

Запустите Fortnite на ПК или PlayStation;

Продолжайте общаться с друзьями во время игры.

Отметим, что по состоянию на сегодня Фортнайт считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch. А когда однажды Fortnite на время "сломался" и перестал работать, из этого сделали настоящую трагедию.