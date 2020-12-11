Продолжение популярной сурвайвал-песочницы Ark обрело звезду фильмов "Форсаж"

Также игра получит анимационный сериал.
Исход действующих киноактеров в компьютерные игры на сегодняшний день, это что-то такое, что уже воспринимается как обычная норма. Вот, к примеру, сиквел симулятора выживания Ark обзавёлся в качестве такого киноактёра – Вином Дизелем, со всей присущей тому лысой брутальностью.
На данный момент у игры нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако глава маркетингового отдела Xbox Аарон Гринберг уже успел подтвердить, что проект станет консольным эксклюзивом Xbox Series X|S.
Первая часть многопользовательского симулятора выживания создавалась студией Wildcard и была выпущена в 2017 году. Игра была хорошо принята критиками, а игроки полюбили её за огромную свободу действий.
Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:
- PS Store - 1649 грн;
- Microsoft Store - 1399 грн;
- Steam - 579 грн;
- EGS - 115 грн.
Ark 2 - дебютный трейлер
Также стало известно, что параллельно с выходом игры готовится и адаптация игры в виде анимационного сериала, в озвучивании персонажей которой примут участие – уже упомянутый Вин Дизель, Рассел Кроу, Дэвид Теннанта и Эллиот (бывшая Эллен) Пейдж.
Премьера мультсериала состоится в 2022 году.
Ark - трейлер анимационного сериала
Напомним, что в настоящий момент сразу в трех главных сервисах цифровой дистрибуции Epic Games Store, Steam и PlayStation Store проходят тематические распродажи под названием "Распродажа The Game Awards", которые продлятся до 13-го, 14-го и 15-го декабря соответственно.
В рамках распродажи можно приобрести как номинантов премии, так и свежие анонсы, и сэкономить до 80% на избранные предложения.