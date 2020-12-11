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Продолжение популярной сурвайвал-песочницы Ark обрело звезду фильмов "Форсаж"

11 декабря 2020, 20:03

Также игра получит анимационный сериал.

Кадр из Ark 2 / Studio Wildcard

Исход действующих киноактеров в компьютерные игры на сегодняшний день, это что-то такое, что уже воспринимается как обычная норма. Вот, к примеру, сиквел симулятора выживания Ark обзавёлся в качестве такого киноактёра – Вином Дизелем, со всей присущей тому лысой брутальностью.

На данный момент у игры нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако глава маркетингового отдела Xbox Аарон Гринберг уже успел подтвердить, что проект станет консольным эксклюзивом Xbox Series X|S.

Первая часть многопользовательского симулятора выживания создавалась студией Wildcard и была выпущена в 2017 году. Игра была хорошо принята критиками, а игроки полюбили её за огромную свободу действий.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ark 2 - дебютный трейлер

Также стало известно, что параллельно с выходом игры готовится и адаптация игры в виде анимационного сериала, в озвучивании персонажей которой примут участие – уже упомянутый Вин Дизель, Рассел Кроу, Дэвид Теннанта и Эллиот (бывшая Эллен) Пейдж.

Премьера мультсериала состоится в 2022 году.

Ark - трейлер анимационного сериала

Напомним, что в настоящий момент сразу в трех главных сервисах цифровой дистрибуции Epic Games Store, Steam и PlayStation Store проходят тематические распродажи под названием "Распродажа The Game Awards", которые продлятся до 13-го, 14-го и 15-го декабря соответственно.

В рамках распродажи можно приобрести как номинантов премии, так и свежие анонсы, и сэкономить до 80% на избранные предложения.

Вин Дизель Xbox Series X Xbox Series S Ark
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