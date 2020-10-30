"Проснись, Самурай": как скоро настоящие глаза будут не нужны?

Mojo Vision / линзы виртуальной реальности

Ученые из бельгийского исследовательского центра IMEC (Межуниверситетский центр микроэлектроники) совместно с Гентским университетом разработали революционные интеллектуальные контактные линзы, которые смогут решить целый перечень проблем со зрением.

Исследователи обещают, что их изобретение исправит ряд осложнений — от отсутствия радужной оболочки и синдрома сухого глаза до хронической мигрени.

"Интеллектуальная контактная линза оснащена революционной ЖК-ячейкой, которая способна контролировать количество света, попадающего в человеческий глаз. Эта ячейка включает в себя детекторы света для измерения количества света в окружающей среде, детекторы моргания и особенные драйверы для автоматического управления без вмешательства пользователя" – рассказывает Андрес Васкес Кинтеро, доцент Центра микросистемных технологий в Гентском университете.

Однако это не единственные "умные" контактные линзы, которые могут появиться на рынке уже в обозримом будущем.

Стартап "Mojo Vision" уже успел привлечь сотни миллионов долларов инвестиций в Силиконовой Долине для разработки своих линз виртуальной реальности. Их изобретение позволяет расширить видимый мир с помощью "подсказок", которые будут всплывать именно тогда, когда пользователю это будет необходимо. Изобретатели уверяют, что их встроенные в линзы дисплеи будут практически незаметны для обычного человека.

Пока ещё не известно когда Mojo Lens поступят в продажу, но разработчики поспешили заверить, что их чудо-линзы не заставят пользователей ждать десятки лет — первая версия выйдет через два–три года. Это будут базовые линзы, предназначенные для людей с нарушением зрения.

Ранее мы рассказывали, что собой представляет "Темный интернет" и как туда попасть.