PlayStation 5 рвёт все шаблоны – Sony рассказала, когда консоль появится в свободной продаже

PS5 / Sony

Японская корпорация Sony назвала запуск PlayStation 5 "крупнейшим за всю историю своих консолей". Об успехе именитый платформодержатель отчитался лично в социальных сетях – они поблагодарили геймеров во всём мире и рассказали, когда консоль появится в свободной продаже.

До этого звание лучшего запуска принадлежало PS4, но несмотря на стремительные продажи, консоль так и не перебила рекорд PS2, которая остается самой продаваемой консолью в мире с показателем в более, чем 155 миллионов проданных девайсов за 20 лет.

Пока что нет прогнозов о том, удастся ли PS5 побить рекорд PS2, но по состоянию на сегодня результаты внушают оптимизм. К слову, Microsoft также похвастались тем, что Xbox Series X|S – это лучший запуск в истории компании. Точных цифр нет, но, например, портал Gamesradar считает, что Sony продали около 2.5 миллионов консолей.

Вместе с этим заявлением компания также подтвердила, что до конца текущего календарного года она собирается отправить больше консолей в розничные магазины по всему миру

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на прошлой неделе. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.