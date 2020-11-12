Рано списывать PS4 со счетов: Sony раскрыла срок жизни консоли

PS4 / Sony

Выпущенная в 2013 году консоль PlayStation останется актуальной в течение еще трех или четырех лет. Об этом в интервью изданию AV Watch заявил старший вице-президент Sony Interactive Entertainment (SIE) Хидеаки Нишино (Hideaki Nishino).

В течение этого периода консоль продолжит получать обновления системы и новые игры, как от сторонних издателей, так и от PlayStation Studios. Однако, часть релизов самой Sony уже разрабатываются исключительно под новое поколение, из-за чего те, кто сохранят верность старушке PS4, не смогут насладиться всеми новыми играми.

Это дает надежду на то, что пользователи, которые имеют PS4, могут "спать спокойно" – нет необходимости покупать новую домашнюю игровую систему на старте продаж и есть смысл подождать момента, когда игровая библиотека эксклюзивов PS5 станет более внушительная. Но не стоит также забывать о том, что "99 процентов" доступных для PS4 игр имеют обратную совместимость и будут запускаться на PS5, поэтому если у вас никогда не было игровой приставки, покупка PS5 вас также не разочарует полным отсутствием игр.

Также Хидеаки подтвердил, что PlayStation 5 не будет нативно поддерживать экраны с разрешением 1440p (2K). Картинка на таких дисплеях будет сужаться до 1080p. Это решение обосновано техническими ограничениями, а сама PS5 ориентирована на телевизоры 4K и выше.

Продажи PS4 на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. На неделю раньше оценить новинку смогут игроманы США, Австралии, Канады, Японии Мексики, Новой Зеландии и Южной Кореи.