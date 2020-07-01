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Методов продвижения канала и привлечения активной целевой аудитории в Telegram множество. И ими действительно стоит пользоваться, учитывая уровень конкурентной борьбы за подписчиков в некоторых нишах.

Другой вопрос, что не все имеющиеся в доступе инструменты работают, а если работают, то рентабельны в пересчете на стоимость одного привлеченного в канал пользователя.

Поговорим о некоторых распространенных ошибках, которые совершают авторы при попытке продвинуть или раскрутить свой ТК. Подробнее узнать об актуальных методах продвижения, о том, что, как и когда публиковать в Телеграме, вы можете, подписавшись на канал Активный Пиар на YouTube, на Дзене или в самом Telegram.

Спам остался далеко в прошлом

Возможно, на заре популяризации сетевых технологий и первых глобальных социальных сервисов спам еще как-то работал, но сейчас он бесполезен и неактуален.

Если вы все же решитесь на массовую рассылку URL своего Телеграм-канала в личные сообщения, мессенджеры, на почтовые ящики, вы быстро поймете, что данный морально сомнительный метод – это трата времени, денег.

Не работает и "прогон" по большинству каталогов. Каталогов, которые еще дают какой-то эффект, всего один-два, да и добавляться в них стоит только после набора минимум 500 подписчиков. Остальные каталоги – это также трата сил и времени.

Продвижение в других социальных сервисах

Покупка рекламы в Вконтакте, Инстаграм, ТикТоке и в сообществах других социальных сервисов – это теоретическая возможность пиара своего ТК, а также привлечения пользователей.

Однако стоит понимать, что при пересчете на отдельно взятого подписчика стоимость рекламы канала в других сервисах окажется нецелесообразной. Навскидку, один подписчик для канала общей тематики может обойтись в 100 рублей при покупке рекламы на сторонних социальных площадках.

К тому же, не факт, что люди, активно комментирующие и читающие в том же Вконтакте, будут вести себя также в Телеграм.

Есть и исключения их правила. Например, если ваш ТК посвящен Инстаграму, то таргетированная реклама сообщества в "Инсте" действительно может сработать.

Биржи и фермы Телеграм-каналов

Один из предполагаемых методов продвижения – заказать рекламу на бирже или, что хуже, ферме.

Первый вариант работает в теории, но необходимо понимать, что хороших каналов, продающих рекламу, на бирже может не быть (так чаще всего и бывает), а каналы среднего и низкого качества продаются по завышенным биржевым ценникам.

Что касается ферм – сетки каналов, часто от одного владельца, у которых много подписчиков, но которые публикуют крайне низкокачественный контент и тонну рекламных постов (5-10 в день и более). Однако даже 100 тысяч подписчиков у такого канала "с фермы" не будут показателем рентабельности рекламы – аудитория этих сообществ "мертвая", выжженная рекламой, неактивная.

Нетематические каналы и реклама у звезд

Как показывает практика, нетематические каналы и реклама в них – это плохие партнеры в деле раскрутки. Да, возможно, вы потратите меньший бюджет на размещение рекламы, но подписчиков, и что важно, целевых подписчиков, у вас появится минимум.

Реклама у звезд хороша для имиджа, но при пересчете на подписчика окажется, что она феноменально дорогая – в 5, 10, 20 раз дороже, чем реклама на других потенциально эффективных ресурсах.

Лучше проверить каналы вашей тематики или близкие к ней, с подписчиками, которым интересна ваша тематика. Изучайте метрики и статистику, не закупайте рекламу на авось, а еще – никогда не трать весь месячный рекламный бюджет в годном месте. Вероятность ошибки есть всегда, поэтому не рискуйте закупкой в новом месте более чем на 5-10% от вашего месячного бюджета на рекламу.