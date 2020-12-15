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Разработчик серий Assassin's Creed и Watch Dogs провожает 2020 год и дарит подарки

15 декабря 2020, 15:00

Будет всего пять раздач – каждый день с 14 по 18 число.

Assassin's Creed Valhalla
Кадр из Assassin's Creed Valhalla / Ubisoft

Французская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, Ubisoft объявила, что начиная с сегодняшнего дня, пользователи могут получить специальные косметические предметы для различных игр студии. Будет всего пять раздач – каждый день с 14 по 18 число.

Так, например, сегодня игроки могут бесплатно получить набор "Мореплаватель" для приключенческого экшена Assassin’s Creed Valhalla. В него вошли легендарный костюм Байека из Assassin’s Creed: Origins и предметы для поселений.

Для получения подарков необходимо войти в свою учётную запись на сайте компании по следующей ссылке. Подарки доступны для любых платформ, а сами награды появятся в меню снаряжения в течение последующих семи дней.

Акция, к слову, продлится до 18 декабря, и каждый день на сайте будут вручать что-то новое. Будем надеяться, что в один из дней игроков будет ждать бесплатная игра.

Assassin's Creed Valhalla / Ubisoft
Assassin's Creed Valhalla / Ubisoft

Ранее сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store объявил о скором запуске масштабной раздачи игр, в рамках которой, начиная с 17 декабря, компания будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд.

Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда. Магазин в свою очередь обещает большие сюрпризы, а значит стоит ждать именитых гостей.

На данный момент клиенты Epic Games Store могут бесплатно получить две классические ролевые игры от студии Obsidian Entertainment — Pillars of Eternity и Tyranny. Оба тайтла доступны в максимальных изданиях со всеми дополнениями, в том числе сюжетными. Акция завершится 17 декабря в 18:00 по Киеву.

Ubisoft Epic Games Store Assassin’s Creed Watch Dogs
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