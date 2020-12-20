Разработчик серий Assassin's Creed и Watch Dogs запустил финальную праздничную раздачу игр

Assassin's Creed Valhalla / Ubisoft

На протяжении уходящей недели компания Ubisoft раздавала игры для ПК и различные внутриигровые предметы, доступные на всех платформах. Если вы пропустили все раздачи компании для Ubisoft Connect, то до сегодняшнего вечера вы можете восполнить пробелы в своей библиотеке.

Так, в частности, пользователи Ubisoft Connect смогут получить три игры, среди которых Anno 1701: History Edition, Starlink: Battle for Atlas, Trials Rising, а также косметические предметы для Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и Hyper Scape. Для получения подарков необходимо войти в свою учётную запись на сайте компании по следующей ссылке.

Помимо Ubisoft, новогодние подарки для игроков приготовил магазин Epic Games Store, который с 17 декабря раздаёт по одной бесплатной игре в день, три уже отдали — осталось ещё 12 штук. В данный момент геймерам раздают симулятор выживания с видом от первого лица и элементами открытого мира The Long Dark, который мы упоминали в нашей подборке лучших игр с зимней атмосферой.

Мероприятие стартовало одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Из интересных предложений можно отметить:

Watch Dogs Legion / Ubisoft

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG также стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.