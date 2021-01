Разработчик серий Mass Effect и Dragon Age поделился концептами отменённой игры Revolver

Bioware игры студии / WhatCulture

Студиям нередко приходится отказываться от работы над продуктом, в который они вкладывали не только время и деньги, но также сердца и любов. Чаще всего издатель или сами разработчики просто не верят в успех игры на рынке, даже если идея и трейлер понравились игрокам.

В честь выхода книги "Bioware: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development", художник BioWare Мэтт Роудс решил поделиться своими концепт-артами к отмененной игре Revolver, которая разрабатывалась в недрах студии с 2005 по 2009 год и должна была стать "одной из самых амбициозных RPG на свое время".

Тут тебе невероятно крутой арт-дизайн, большой футуристический город, сверхъестественные способности у протагониста и возможность убить любого NPC в игре.

К сожалению, проект отменили даже несмотря на то, что у игры был готовый сценарий, работающие игровые механики, а также играбельный прототип проекта. Причиной этому стал финансовый кризис 2007-2009 года и решение Electronic Arts (тогда уже владеющей студией) перебросить людей, работающих над Revolver, в команды других, более перспективных проектов, вроде новых частей Mass Effect и Dragon Age.

Напомним, что в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020 состоялась долгожданная премьера новых частей Mass Effect и Dragon Age. У обоих проектов нет даже примерной даты выхода, а разработка находится ещё на очень ранней стадии. Предположительно, их релиз состоится в 2023-24 году для ПК и консолей нового поколения.

Ранее мы разобрали трейлер нового Mass Effect, в котором нашли много чего интересно. Так, события следующей игры по вселенной Mass Effect будут происходить через несколько сотен лет после завершения третьей части, а концовка с "Уничтожением" (её последствия приводили к гибели синтетиков и технологий органиков) является каноном.