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Разработчики Assassin's Creed: Valhalla рассказали, что ждет игроков после релиза

22 октября 2020, 17:22

Ubisoft поделились своими планами на пост-релизную поддержку игры.

Assassin’s Creed Valhalla
Assassin’s Creed Valhalla

В день релиза Assassin's Creed: Valhalla пользователи могут рассчитывать на многочасовую сюжетную кампанию об эпохе вторжения скандинавов в Англию. Однако это лишь начало.

Издатель опубликовал анонс, в котором подробно рассказал о контенте, который ждет геймеров после официального запуска игры:

"Гнев друидов" добавит на карту регион Ирландии, на котором обосновался культ Детей Дану. Как вы уже поняли, Эйвору предстоит зачистить клан друидов и обосноваться на просторах Дублина. Релиз в начале весны 2021 года

"Осада Парижа" расскажет, исходя из названия, историю вокруг сражения за столицу Франции. Викингам предстоит научиться сливаться с толпой и проявить себя в качестве дипломатов, дабы лишить власти Карла Толстого и совершить переворот в городе изнутри. Интересно, что события дополнения разворачиваются спустя 10 лет после концовки AC: Valhalla. Релиз летом 2021 года.

Также до конца года в игре появятся задания, связанные с празднованием Йоля, события в честь наступления нового года, а немного позже в проект добавят более серьезные набеги, на которые можно будет брать бойцов из команды своих друзей. Ну и куда без виртуального тура, который уже появлялся в Origins и Odyssey.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 899 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине EGS - 915 гривен;

Премьера Assassin's Creed Valhalla сначала состоится 10 ноября на PS4, Xbox Series, Xbox One и РС, а спустя пару дней, 12 числа, проект выйдет и на PlayStation 5.

Epic Games Store PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X Assassin’s Creed
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