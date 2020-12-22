Компания CD Projekt Red рассказала о продажах Cyberpunk 2077 после катастрофического старта

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

На днях в ходе отчёта перед инвесторами компания CD Projekt Red опубликовала свежую информацию о продажах многострадальной ролевой игры Cyberpunk 2077.

За первые 10 дней продажи игры превысили 13 миллионов копий на всех платформах – и это с учётом рефандов. Сюда входят как продажи из цифровых, так и физических магазинов.

Руководители CD Projekt отметили, что решили огласить данные о продажах, поскольку это может повлиять на любые решения, связанные с инвестициями. Что примечательно, практически разу после публикации данных акции начали чуть-чуть увеличиваться в цене.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic по-прежнему достаточно высока и держится на отметке в 87 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 7,1, Xbox One – 4,5, а на PS4 и вовсе 3,3. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Ранее разработчики выпустили очередной патч под номером !1!, который устраняет множество багов, а также улучшает производительность и общую стабильность игры. По отзывам пользователей игра действительно стала работать лучше, и играть теперь намного приятней.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Microsoft Store - 1699 гривен;

GOG - 850 гривен;

Steam - 899 гривен;

EGS - 899 гривен.

Хочется надеяться, что поляки смогут отполировать продукт в кратчайшие сроки. Запуск пока что задался лишь с финансовой стороны, потому что это всё похоже на кошмар для имиджа: низкие пользовательские оценки на Metacritic, большое количество жалоб в Сети и большая дистанция до финального результата. Наверняка в CD Projekt Red сейчас аврал, так как Sony временно сняла Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store. Пока неизвестно, когда игра вернётся в продажу. Возможно, Sony разрешит вновь выпустить её в PS Store только после внесения глобальных изменений.