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Разработчики хитового Dead by Daylight поделились планами по развитию проекта

12 января 2021, 15:55

Разработчики из студии Behaviour Interactive пообещали добавить в свою игру много новых фишек в 2021.

Разработчики Dead by Daylight рассказали о планах по развитию игры в 2021 / Behaviour Interactive

Разработчики Dead by Daylight из студии Behaviour Interactive рассказали о ряде изменений, которые они планируют ввести в свой многопользовательский хоррор до конца года.

Информация появилась в официальном посте на форуме игры, которая только в последнее время обрела по-настоящему большую популярность среди геймеров, а в прошлом году даже стала самой популярной хоррор-игрой на Twitch.

В частности, ключевым изменением в 2021 году станет переработанный интерфейс: добавят иконки выживших, отображение, кого ловили на крюк и возможность менять размер интерфейса. Двигаясь в сторону реалистичности будет заменена анимация выживших. Это косметическое обновление и оно не повлияет на фреймы при определённых действиях и их скорость. Две карты (Gideon Meat Plant и Crotus Prenn Asylum) ждёт графическое обновление, а у убийцы Клоуна будет бросаемый антидот, который может ускорить, как выживших, так и самого Клоуна.

В числе других изменений заявлены возможность выводить изображение с веб-камеры на экран, не закрывая ни одну важную деталь интерфейса, система матчмейкинга и изменения нескольких перков.

В чем популярность Dead by Daylight

Игра была выпущена в июне 2016 года и не стала мгновенным кассовым хитом, но за последние несколько лет ситуация существенно улучшилась. По состоянию на сегодня Dead by Daylight является одним из самых лучших представителей жанра сурвайвал-хоррор, во многом благодаря потрясающе реализованной концепции с ассиметричным мультиплеером.

Многих людей во время просмотра фильмов-слэшеров вроде "Пятницы 13-го" или "Хэллоуина" посещала мысль, что герои этих лент – глупцы, а "вот я точно бы выжил, окажись на их месте". Вот разработчики и предоставили игрокам возможность попробовать себя в качестве выжившего. Ну, или Джейсона Вурхиза, Фредди Крюгера, Майка Майерса.

Dead by Daylight - купить

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

В PS Store игра стоит 949 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 569 гривен;
  • В магазине Steam - 279 гривен.

Dead by Daylight - трейлер

Ранее разработчики из студии Respawn Entertainment объявили о начале нового события "Ночной бой" в своей королевской битве Apex Legends. В рамках события геймеры смогут получить 24 новых тематических предмета, которые приобретаются напрямую за монеты Apex или ценные металлы, а также выпадают из наборов. Наградой за сбор всех предметов станет реликвия Гибралтара.

Steam PlayStation 4 Xbox One Dead by Daylight
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