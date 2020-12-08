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Разработчики мега-популярного хита Fall Guys представили новые костюма для 3 сезона

8 декабря 2020, 14:55

Больше можно будет увидеть на The Game Awards 2020.

Fall Guys
Fall Guys / Mediatonic

Официальный аккаунт мега-популярного хита Fall Guys в Твиттере опубликовал еще один тизер, демонстрирующий четыре костюма из предстоящего сезона Winter Knockout.

Изначально тизер был опубликован по частям на различных социальных площадках Fall Guys, включая Twitter, Tik Tok, Instagram и Discord, прежде чем полная версия тизера была опубликована в Twitter.

Четыре костюма, как и следовало ожидать, имеют рождественскую тематику. Больше подробностей о новом сезоне будут рассказаны на грядущей церемонии награждения The Game Awards 2020, которая начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы.

Напомним, что релиз первого сезона Fall Guys: Ultimate Knockout состоялся в августе 2020 года. Игра моментально стала лидером по прибыли среди тайтлов на ПК, а также побила рекорд по загрузкам за всю историю сервиса PS Plus.

Fall Guys / Mediatonic

Игру можно купить как на консолях Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Fall Guys – это мега-популярная многопользовательская онлайн-битва без правил с участием до 60 игроков и лишь одним победителем, которому удастся пробиться к финишу сквозь нарастающий хаос

По сути, Fall Guys – это "королевская битва", в которой геймеры должны не отстреливать своих противников, а соревноваться с ними в ловкости, скорости реакции и знании карт. Игра предлагает несколько различных режимов с совершенно разными условиями. Впрочем, основная цель всегда одна – остаться как можно выше, чем все остальные игроки, что принесет корону и победу в раунде.

Ранее мы собрали Топ-10 лучших игр на андроид и айос, которые можно скачать и не пожалеть потраченное на них время.

Epic Games Store Steam PlayStation 4 Fall Guys
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